Главные новости Харькова 24 ноября: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:00

Генштаб сообщил про пять авиаударов, в том числе по Купянску и три атаки врага за сутки

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Синьковки, где Силами обороны отбиты три атаки, — проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ. — Авиационные удары получили Синьковка, Петропавловка, Купянск, Куриловка, Ивановка, Харьковской области».

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06:53

Ночь в Харькове прошла без тревог, в других регионах — с налетом «шахедов»

Минувшая ночь в Харькове и области прошла без воздушных тревог. Крайний отбой прозвучал в 22:38. При этом, начиная с вечера, в различных регионах Украины (в том числе соседних Полтавской и Сумской областях) тревоги звучали из-за пролета вражеских ракет, а затем — «шахедов». В течение ночи группа российских БПЛА двигалась с юга через центр на запад Украины. Об их появлении Воздушные Силы ВСУ сообщили в 22:42. А последнее предупреждение о «шахедах» уже не впервые прозвучало для жителей Староконстантинова — в 01:39. Следом прозвучал отбой.