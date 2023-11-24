Главные новости Харькова 24 ноября: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:00
Генштаб сообщил про пять авиаударов, в том числе по Купянску и три атаки врага за сутки
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Синьковки, где Силами обороны отбиты три атаки, — проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ. — Авиационные удары получили Синьковка, Петропавловка, Купянск, Куриловка, Ивановка, Харьковской области».
06:53
Ночь в Харькове прошла без тревог, в других регионах — с налетом «шахедов»
Минувшая ночь в Харькове и области прошла без воздушных тревог. Крайний отбой прозвучал в 22:38. При этом, начиная с вечера, в различных регионах Украины (в том числе соседних Полтавской и Сумской областях) тревоги звучали из-за пролета вражеских ракет, а затем — «шахедов». В течение ночи группа российских БПЛА двигалась с юга через центр на запад Украины. Об их появлении Воздушные Силы ВСУ сообщили в 22:42. А последнее предупреждение о «шахедах» уже не впервые прозвучало для жителей Староконстантинова — в 01:39. Следом прозвучал отбой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, война, генштаб, ночь, обстрелы, сводка, тревога;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 07:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".