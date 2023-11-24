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Главные новости Харькова 24 ноября: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:00   24.11.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 24 ноября: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:00

Генштаб сообщил про пять авиаударов, в том числе по Купянску и три атаки врага за сутки

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Синьковки, где Силами обороны отбиты три атаки, — проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ. — Авиационные удары получили Синьковка, Петропавловка, Купянск, Куриловка, Ивановка, Харьковской области».

06:53

Ночь в Харькове прошла без тревог, в других регионах — с налетом «шахедов»

Минувшая ночь в Харькове и области прошла без воздушных тревог. Крайний отбой прозвучал в 22:38. При этом, начиная с вечера, в различных регионах Украины (в том числе соседних Полтавской и Сумской областях) тревоги звучали из-за пролета вражеских ракет, а затем — «шахедов». В течение ночи группа российских БПЛА двигалась с юга через центр на запад Украины. Об их появлении Воздушные Силы ВСУ сообщили в 22:42. А последнее предупреждение о «шахедах» уже не впервые прозвучало для жителей Староконстантинова — в 01:39. Следом прозвучал отбой.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 07:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".