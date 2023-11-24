Гололед на Харьковщине: какая ситуация на дорогах – ХОВА (видео)
В течение суток на дорогах Харьковской области работали 144 единиц техники и 172 специалиста.
Об этом сообщает ХОВА со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области и ГП «Дороги Харьковщины».
«Накануне вечером в области начались осадки в виде умеренного снега, которые впоследствии перешли в дождь, а на дорогах местами образовался гололед. По состоянию на 10:00 проезд по дорогам государственного и местного значения обеспечен, осложнений в движении нет», — отметили в ХОВА.
Там также сообщили, что 24 ноября в регионе ожидается дождь и порывы ветра 15-20 м/с, температура будет от +4 до 0 градусов.
Водителей просят быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водители, гололед, дороги, специалисты, техника, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на дорогах Харьковской области работали 144 единиц техники и 172 специалиста.".