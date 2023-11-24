Синегубов заявил об атаке БПЛА на объект инфраструктуры на Харьковщине

Армия РФ в течение суток обстреляла не менее 14 населенных пунктов в Харьковской области и атаковала беспилотником Богодуховский район, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате удара БПЛА по с. Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект», — написал Синегубов в telegram утром 24 ноября.

Он сообщил, что в целом армия РФ обстреляла не менее 14 населенных пунктов в Харьковской области. В том числе: Купянск, Волчанск, Двуречную, Синьковку, Гранов.

«В с. Куриловка Купянского района повреждены четыре частных дома, гараж и хозяйственные постройки. В с. Новоосиново Купянского района повреждено частное домовладение. В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки», — перечислил Синегубов.

Информации о пострадавших за сутки нет.