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Синегубов заявил об атаке БПЛА на объект инфраструктуры на Харьковщине

Происшествия 08:17   24.11.2023
Оксана Горун
Синегубов заявил об атаке БПЛА на объект инфраструктуры на Харьковщине Фото: иллюстративное

Армия РФ в течение суток обстреляла не менее 14 населенных пунктов в Харьковской области и атаковала беспилотником Богодуховский район, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате удара БПЛА по с. Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект», — написал Синегубов в telegram утром 24 ноября.

Он сообщил, что в целом армия РФ обстреляла не менее 14 населенных пунктов в Харьковской области. В том числе: Купянск, Волчанск, Двуречную, Синьковку, Гранов.

«В с. Куриловка Купянского района повреждены четыре частных дома, гараж и хозяйственные постройки. В с. Новоосиново Купянского района повреждено частное домовладение. В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки», — перечислил Синегубов.

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Информации о пострадавших за сутки нет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 08:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток обстреляла не менее 14 населенных пунктов в Харьковской области и атаковала беспилотником Богодуховский район, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".