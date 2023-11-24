Синегубов заявил об атаке БПЛА на объект инфраструктуры на Харьковщине
Армия РФ в течение суток обстреляла не менее 14 населенных пунктов в Харьковской области и атаковала беспилотником Богодуховский район, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате удара БПЛА по с. Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект», — написал Синегубов в telegram утром 24 ноября.
Он сообщил, что в целом армия РФ обстреляла не менее 14 населенных пунктов в Харьковской области. В том числе: Купянск, Волчанск, Двуречную, Синьковку, Гранов.
«В с. Куриловка Купянского района повреждены четыре частных дома, гараж и хозяйственные постройки. В с. Новоосиново Купянского района повреждено частное домовладение. В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки», — перечислил Синегубов.
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Информации о пострадавших за сутки нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 08:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток обстреляла не менее 14 населенных пунктов в Харьковской области и атаковала беспилотником Богодуховский район, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".