Через ворожі удари горіла будівля в Куп’янську (фото)
Фото: ДСНС України
Внаслідок артилерійського удару по середмістю Куп’янська на Харківщині сталася пожежа.
За даними ДСНС України, один зі снарядів влучив у нежитлову двоповерхову будівлю. Там сталася пожежа площею 300 кв.м.
«Рятувальники ліквідували загоряння, працюючи в умовах загрози повторних обстрілів. Постраждалих немає», – додали пожежники.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: горело, ГСЧС, здание, куп'янск, пожежа, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок артилерійського удару по середмістю Куп’янська на Харківщині сталася пожежа.".