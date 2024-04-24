Через ворожі удари горіла будівля в Куп’янську (фото)

Внаслідок артилерійського удару по середмістю Куп’янська на Харківщині сталася пожежа.

За даними ДСНС України, один зі снарядів влучив у нежитлову двоповерхову будівлю. Там сталася пожежа площею 300 кв.м.

«Рятувальники ліквідували загоряння, працюючи в умовах загрози повторних обстрілів. Постраждалих немає», – додали пожежники.