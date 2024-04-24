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Через ворожі удари горіла будівля в Куп’янську (фото)

Події 13:15   24.04.2024
Вікторія Яковенко
Через ворожі удари горіла будівля в Куп’янську (фото) Фото: ДСНС України

Внаслідок артилерійського удару по середмістю Куп’янська на Харківщині сталася пожежа.

За даними ДСНС України, один зі снарядів влучив у нежитлову двоповерхову будівлю. Там сталася пожежа площею 300 кв.м.

«Рятувальники ліквідували загоряння, працюючи в умовах загрози повторних обстрілів. Постраждалих немає», – додали пожежники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок артилерійського удару по середмістю Куп’янська на Харківщині сталася пожежа.".