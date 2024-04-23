Чоловік загинув на пожежі в Харкові, ще одного й дитину врятували (фото)
У ДСНС повідомили подробиці про пожежі, що сталися протягом доби в Харкові: на вул. Академіка Богомольця, 63, та в центрі міста – на вул. Квітки-Основ’яненка.
Вдень 22 квітня в Харкові горіла житлова двоповерхівка на вул. Академіка Богомольця, 63. Пожежа була на другому поверсі.
“Під час проведення розвідки в осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. В сусідній квартирі знаходився інший чоловік з дитиною, які не могли самостійно подолати задимлену зону. Рятувальники негайно вжили заходів щодо їх порятунку. Завдяки оперативним діям вогнеборців людей вчасно вивели назовні, вони не зазнали жодних травм”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Горіли, за даними рятувальників, домашні речі. Причину пожежі з’ясовують.
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Пожежа на вулиці Квітки-Основ’яненка виникла близько 17-ї години вечора. Горіла триповерхова будівля, що не діє.
“На момент прибуття вогнеборців горіли дерев’яні конструкції перекриття та простінки у середині будівлі. Площа пожежі склала близько 100 кв. м”, – поінформували в ДСНС.
Причину пожежі встановлюють. Обійшлося без жертв та постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 09:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили подробиці про пожежі, що сталися протягом доби в Харкові: на вул. Академіка Богомольця, 63, та в центрі міста – на вул. Квітки-Основ’яненка".