Чоловік загинув на пожежі в Харкові, ще одного й дитину врятували (фото)

У ДСНС повідомили подробиці про пожежі, що сталися протягом доби в Харкові: на вул. Академіка Богомольця, 63, та в центрі міста – на вул. Квітки-Основ’яненка.

Вдень 22 квітня в Харкові горіла житлова двоповерхівка на вул. Академіка Богомольця, 63. Пожежа була на другому поверсі.

“Під час проведення розвідки в осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. В сусідній квартирі знаходився інший чоловік з дитиною, які не могли самостійно подолати задимлену зону. Рятувальники негайно вжили заходів щодо їх порятунку. Завдяки оперативним діям вогнеборців людей вчасно вивели назовні, вони не зазнали жодних травм”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Горіли, за даними рятувальників, домашні речі. Причину пожежі з’ясовують.

Пожежа на вулиці Квітки-Основ’яненка виникла близько 17-ї години вечора. Горіла триповерхова будівля, що не діє.

“На момент прибуття вогнеборців горіли дерев’яні конструкції перекриття та простінки у середині будівлі. Площа пожежі склала близько 100 кв. м”, – поінформували в ДСНС.

Причину пожежі встановлюють. Обійшлося без жертв та постраждалих.