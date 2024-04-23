Головні новини Харкова 23.04: зупинка метро, аварійні відключення, фронт

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:42

На Харківщині аварійні відключення електрики, повідомив мер Лозової

“У Лозівській громаді застосовують аварійні відключення. Критична інфраструктура заживлена. Термін невідомий”, – написав мер Лозової Сергій Зеленський у телеграмі вранці 23 квітня.

07:25

Армія РФ завдала авіаударів по п’ятьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі, Сенькове Харківської області”, – повідомив у ранковому зведенні 23 квітня Генштаб ЗСУ.

Штурмів на Куп’янському напрямку не було.

07:12

Ніч з однією тривогою та ранкова зупинка метро

Ніч у Харкові пройшла відносно спокійно. Після вечірніх “прильотів” у передмісті тривогу оголошували однин раз – з 23:47 по 00:20. Повітряні сили ЗСУ інформували про ракетну небезпеку, що зберігається. В інших регіонах України був наліт “шахедів”. За даними Генштабу ЗСУ, 15 з 16 безпілотників, що атакували, збила ППО.

Протягом ночі в Харкові були перепади напруги в мережі. А вранці, о 06:22, пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що потяги в метро зупинилися через нестачу напруги.

Рух змогли відновити о 06:54.