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Головні новини Харкова 23.04: зупинка метро, аварійні відключення, фронт

Події 08:39   23.04.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 23.04: зупинка метро, аварійні відключення, фронт Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:42

На Харківщині аварійні відключення електрики, повідомив мер Лозової

“У Лозівській громаді застосовують аварійні відключення. Критична інфраструктура заживлена. Термін невідомий”, – написав мер Лозової Сергій Зеленський у телеграмі вранці 23 квітня.

07:25

Армія РФ завдала авіаударів по п’ятьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі, Сенькове Харківської області”, – повідомив у ранковому зведенні 23 квітня Генштаб ЗСУ.

Штурмів на Куп’янському напрямку не було.

07:12

Ніч з однією тривогою та ранкова зупинка метро

Ніч у Харкові пройшла відносно спокійно. Після вечірніх “прильотів” у передмісті тривогу оголошували однин раз – з 23:47 по 00:20. Повітряні сили ЗСУ інформували про ракетну небезпеку, що зберігається. В інших регіонах України був наліт “шахедів”. За даними Генштабу ЗСУ, 15 з 16 безпілотників, що атакували, збила ППО.

Протягом ночі в Харкові були перепади напруги в мережі. А вранці, о 06:22, пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що потяги в метро зупинилися через нестачу напруги.

Рух змогли відновити о 06:54.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 08:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".