Головні новини Харкова 23.04: зупинка метро, аварійні відключення, фронт
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:42
На Харківщині аварійні відключення електрики, повідомив мер Лозової
“У Лозівській громаді застосовують аварійні відключення. Критична інфраструктура заживлена. Термін невідомий”, – написав мер Лозової Сергій Зеленський у телеграмі вранці 23 квітня.
07:25
Армія РФ завдала авіаударів по п’ятьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі, Сенькове Харківської області”, – повідомив у ранковому зведенні 23 квітня Генштаб ЗСУ.
Штурмів на Куп’янському напрямку не було.
07:12
Ніч з однією тривогою та ранкова зупинка метро
Ніч у Харкові пройшла відносно спокійно. Після вечірніх “прильотів” у передмісті тривогу оголошували однин раз – з 23:47 по 00:20. Повітряні сили ЗСУ інформували про ракетну небезпеку, що зберігається. В інших регіонах України був наліт “шахедів”. За даними Генштабу ЗСУ, 15 з 16 безпілотників, що атакували, збила ППО.
Протягом ночі в Харкові були перепади напруги в мережі. А вранці, о 06:22, пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що потяги в метро зупинилися через нестачу напруги.
Рух змогли відновити о 06:54.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".