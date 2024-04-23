Житель квартири в Харкові готував на газу, коли немає світла: балон вибухнув
У Харкові мешканець однієї з квартир, де передбачене лише електропостачання, в умовах вимкнення світла використовував для приготування їжі газову плитку. Балон вибухнув.
Як повідомили у Харківській міській філії “Газмережі”, ця подія сталася нещодавно.
“Мешканець квартири умисно наразив на небезпеку себе та своїх сусідів, намагаючись скористатися газовим балоном для приготування їжі в приміщенні, де це непередбачено. Однак, через порушення правил безпеки, газовий балон вибухнув. На щастя, обійшлося без постраждалих, лише пошкоджено вікно оселі“, – розповіли у філії.
Газівники нагадують, що використання скрапленого газу в балонах, навіть у маленьких, у квартирах багатоквартирних будинків заборонене. Вони можуть встановлюватися лише в обладнаних для цього приміщеннях.
Фото: Харківська міська філія “Газмережі”
Читайте також: Генератори у висотках Харкова: Синєгубов озвучив альтернативні плани на зиму
- Категорії: Події, Харків; Теги: баллон, взорвался, газ, газовый баллон, Газсети, світло, электроснабжение;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Житель квартири в Харкові готував на газу, коли немає світла: балон вибухнув»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 19:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові мешканець однієї з квартир, де передбачене лише електропостачання, в умовах вимкнення світла використовував для приготування їжі газову плитку".