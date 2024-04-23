Житель квартири в Харкові готував на газу, коли немає світла: балон вибухнув

У Харкові мешканець однієї з квартир, де передбачене лише електропостачання, в умовах вимкнення світла використовував для приготування їжі газову плитку. Балон вибухнув.

Як повідомили у Харківській міській філії “Газмережі”, ця подія сталася нещодавно.

“Мешканець квартири умисно наразив на небезпеку себе та своїх сусідів, намагаючись скористатися газовим балоном для приготування їжі в приміщенні, де це непередбачено. Однак, через порушення правил безпеки, газовий балон вибухнув. На щастя, обійшлося без постраждалих, лише пошкоджено вікно оселі“, – розповіли у філії.

Газівники нагадують, що використання скрапленого газу в балонах, навіть у маленьких, у квартирах багатоквартирних будинків заборонене. Вони можуть встановлюватися лише в обладнаних для цього приміщеннях.



Фото: Харківська міська філія “Газмережі”