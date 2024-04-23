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Жилец квартиры в Харькове готовил на газу, когда нет света: баллон взорвался

Происшествия 19:14   23.04.2024
Елена Нагорная
Жилец квартиры в Харькове готовил на газу, когда нет света: баллон взорвался Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»

В Харькове жилец одной из квартир, где предусмотрено только электроснабжение, в условиях отключений света использовал для приготовления пищи газовую плитку. Баллон взорвался.

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», это событие произошло недавно.

«Жилец квартиры умышленно подверг опасности себя и своих соседей, пытаясь воспользоваться газовым баллоном для приготовления пищи в помещении, где это не предусмотрено. Однако, из-за нарушения правил безопасности, газовый баллон взорвался. К счастью, обошлось без пострадавших, только повреждено окно дома», — рассказали в филиале.

Газовщики напоминают, что использование сжиженного газа в баллонах, даже в маленьких, в квартирах многоквартирных домов запрещено. Они могут устанавливаться только в оборудованных для этого помещениях.


Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 19:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове жилец одной из квартир, где предусмотрено только электроснабжение, в условиях отключений света использовал для приготовления пищи газовую плитку".