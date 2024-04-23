Жилец квартиры в Харькове готовил на газу, когда нет света: баллон взорвался

В Харькове жилец одной из квартир, где предусмотрено только электроснабжение, в условиях отключений света использовал для приготовления пищи газовую плитку. Баллон взорвался.

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», это событие произошло недавно.

«Жилец квартиры умышленно подверг опасности себя и своих соседей, пытаясь воспользоваться газовым баллоном для приготовления пищи в помещении, где это не предусмотрено. Однако, из-за нарушения правил безопасности, газовый баллон взорвался. К счастью, обошлось без пострадавших, только повреждено окно дома», — рассказали в филиале.

Газовщики напоминают, что использование сжиженного газа в баллонах, даже в маленьких, в квартирах многоквартирных домов запрещено. Они могут устанавливаться только в оборудованных для этого помещениях.



Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»