Генераторы в высотках Харькова: Синегубов озвучил альтернативные планы на зиму
На Харьковщине обсуждают ряд альтернативных решений, в частности по автономному энергоснабжению, которые можно будет применить в ходе отопительного сезона 2024/2025.
В Харькове планируют использовать генераторы в многоэтажках, сообщил по итогам встречи с представителями ООН в Украине и главами громад начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Ситуация в энергосистеме города тяжелая. Мы уже применяем аварийные отключения, но новые обстрелы делают ситуацию еще сложнее. Основная проблема в городе сейчас — это уничтожение энергогенерирующих предприятий. Поэтому уже сейчас мы начали подготовку к новому отопительному сезону, а именно: обеспечить многоэтажные дома города генераторами и топливом», — сказал Синегубов.
Среди замыслов для жителей области — портативные зарядные станции и обеспечение частных домов твердотопливным сырьем.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: генератор, дома, зима, многоэтажки, отопительный сезон, синегубов, Харьков, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 22:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине обсуждают ряд альтернативных решений, которые можно будет применить в ходе отопительного сезона 2024/2025".