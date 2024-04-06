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Генераторы в высотках Харькова: Синегубов озвучил альтернативные планы на зиму

Общество 22:36   06.04.2024
Елена Нагорная
Генераторы в высотках Харькова: Синегубов озвучил альтернативные планы на зиму

На Харьковщине обсуждают ряд альтернативных решений, в частности по автономному энергоснабжению, которые можно будет применить в ходе отопительного сезона 2024/2025.

В Харькове планируют использовать генераторы в многоэтажках, сообщил по итогам встречи с представителями ООН в Украине и главами громад начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Ситуация в энергосистеме города тяжелая. Мы уже применяем аварийные отключения, но новые обстрелы делают ситуацию еще сложнее. Основная проблема в городе сейчас — это уничтожение энергогенерирующих предприятий. Поэтому уже сейчас мы начали подготовку к новому отопительному сезону, а именно: обеспечить многоэтажные дома города генераторами и топливом», — сказал Синегубов.

Среди замыслов для жителей области — портативные зарядные станции и обеспечение частных домов твердотопливным сырьем.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 22:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине обсуждают ряд альтернативных решений, которые можно будет применить в ходе отопительного сезона 2024/2025".