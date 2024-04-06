Генераторы в высотках Харькова: Синегубов озвучил альтернативные планы на зиму

На Харьковщине обсуждают ряд альтернативных решений, в частности по автономному энергоснабжению, которые можно будет применить в ходе отопительного сезона 2024/2025.

В Харькове планируют использовать генераторы в многоэтажках, сообщил по итогам встречи с представителями ООН в Украине и главами громад начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Ситуация в энергосистеме города тяжелая. Мы уже применяем аварийные отключения, но новые обстрелы делают ситуацию еще сложнее. Основная проблема в городе сейчас — это уничтожение энергогенерирующих предприятий. Поэтому уже сейчас мы начали подготовку к новому отопительному сезону, а именно: обеспечить многоэтажные дома города генераторами и топливом», — сказал Синегубов.

Среди замыслов для жителей области — портативные зарядные станции и обеспечение частных домов твердотопливным сырьем.