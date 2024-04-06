Генератори у висотках Харкова: Синєгубов озвучив альтернативні плани на зиму
На Харківщині обговорюють низку альтернативних рішень, зокрема щодо автономного енергозабезпечення, які можна буде застосувати у ході опалювального сезону 2024/2025.
У Харкові планують використовувати генератори у багатоповерхівках, повідомив за підсумками зустрічі з представниками ООН в Україні та головами громад начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Енергетична система міста має важку ситуацію. Ми вже застосовуємо аварійні відключення, але нові обстріли роблять ситуацію ще складнішою. Основна проблема в місті наразі – це знищення енергогенеруючих підприємств. Тому вже зараз ми маємо розпочату підготовку до нового опалювального сезону, а саме: забезпечити багатоповерхові будинки міста генераторами та паливом”, – сказав Синєгубов.
Серед задумів для мешканців області – портативні зарядні станції та забезпечення приватних будинків твердопаливною сировиною.
Читайте також: Генератор у квартирі: як не підірвати будинок і чи передбачені штрафи (сюжет)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генератор, дома, зима, многоэтажки, отопительный сезон, сінєгубов, Харків, энергетика;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генератори у висотках Харкова: Синєгубов озвучив альтернативні плани на зиму»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 22:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині обговорюють низку альтернативних рішень, які можна буде застосувати у ході опалювального сезону 2024/2025".