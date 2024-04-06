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Генератори у висотках Харкова: Синєгубов озвучив альтернативні плани на зиму

Суспільство 22:36   06.04.2024
Олена Нагорна
Генератори у висотках Харкова: Синєгубов озвучив альтернативні плани на зиму

На Харківщині обговорюють низку альтернативних рішень, зокрема щодо автономного енергозабезпечення, які можна буде застосувати у ході опалювального сезону 2024/2025.

У Харкові планують використовувати генератори у багатоповерхівках, повідомив за підсумками зустрічі з представниками ООН в Україні та головами громад начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Енергетична система міста має важку ситуацію. Ми вже застосовуємо аварійні відключення, але нові обстріли роблять ситуацію ще складнішою. Основна проблема в місті наразі – це знищення енергогенеруючих підприємств. Тому вже зараз ми маємо розпочату підготовку до нового опалювального сезону, а саме: забезпечити багатоповерхові будинки міста генераторами та паливом”, – сказав Синєгубов.

Серед задумів для мешканців області – портативні зарядні станції та забезпечення приватних будинків твердопаливною сировиною.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 22:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині обговорюють низку альтернативних рішень, які можна буде застосувати у ході опалювального сезону 2024/2025".