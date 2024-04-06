Генератори у висотках Харкова: Синєгубов озвучив альтернативні плани на зиму

На Харківщині обговорюють низку альтернативних рішень, зокрема щодо автономного енергозабезпечення, які можна буде застосувати у ході опалювального сезону 2024/2025.

У Харкові планують використовувати генератори у багатоповерхівках, повідомив за підсумками зустрічі з представниками ООН в Україні та головами громад начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Енергетична система міста має важку ситуацію. Ми вже застосовуємо аварійні відключення, але нові обстріли роблять ситуацію ще складнішою. Основна проблема в місті наразі – це знищення енергогенеруючих підприємств. Тому вже зараз ми маємо розпочату підготовку до нового опалювального сезону, а саме: забезпечити багатоповерхові будинки міста генераторами та паливом”, – сказав Синєгубов.

Серед задумів для мешканців області – портативні зарядні станції та забезпечення приватних будинків твердопаливною сировиною.