Live

Газовый баллон взорвался на Харьковщине: пострадал мужчина

Происшествия 16:44   06.02.2026
Виктория Яковенко
Газовый баллон взорвался на Харьковщине: пострадал мужчина Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар произошел 6 февраля в 12:10 в доме на территории дачного кооператива в селе Новая Березовка, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Огонь охватил 100 м кв, добавили спасатели. Пострадал мужчина 1971 года рождения. Предварительная причина возгорания – взрыв газового баллона.

Спасатели напомнили: газовые баллоны являются источником повышенной опасности.

«Запрещается использовать неисправные или поврежденные баллоны, хранить их вблизи источников открытого огня и нагревательных приборов, а также эксплуатировать без проверки герметичности соединений. Соблюдение элементарных правил безопасности может спасти жизнь и предотвратить пожары и травмирование людей», — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, утром 6 февраля в строительстве ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали: в Харькове в районах, где отключено отопление, возникали бытовые пожары.

Отметим, в Харьковской области — существенные отключения электричества. Графики отключений стали больше походить не графики включений. В тех районах Харькова, где из-за российского удара по ТЭЦ-5 пришлось слить теплоноситель, обещали дать людям возможность греться электрообогревателями. Однако как сообщают в соцсетях жители Алексеевки, у них также длительные отключения света.

Читайте также: Отключения света: как часто харьковчане застревали в лифтах за неделю

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
05.02.2026, 20:23
Новости Харькова — главное 6 февраля: пожары из-за электричества, идет циклон
Новости Харькова — главное 6 февраля: пожары из-за электричества, идет циклон
06.02.2026, 22:02
Ледяной дождь и мокрый снег: циклон идет на Харьковщину, дорожники готовятся
Ледяной дождь и мокрый снег: циклон идет на Харьковщину, дорожники готовятся
06.02.2026, 16:05
Синегубов не создает проблем Зеленскому – политолог о голове Харьковской ОВА
Синегубов не создает проблем Зеленскому – политолог о голове Харьковской ОВА
06.02.2026, 20:21
Харьков по 14 часов в сутки без света; Сырский о фронте – итоги 6 февраля
Харьков по 14 часов в сутки без света; Сырский о фронте – итоги 6 февраля
06.02.2026, 23:00
Юридическая война за «пряничный дом» в центре Харькова в разгаре
Юридическая война за «пряничный дом» в центре Харькова в разгаре
06.02.2026, 22:07

Новости по теме:

23.04.2024
Жилец квартиры в Харькове готовил на газу, когда нет света: баллон взорвался
08.08.2023
Планшет iPad взорвался и убил 11-летнюю девочку на Харьковщине
16.07.2023
Хотели разобрать снаряд. Двое молодых парней подорвались в Харькове
21.04.2023
Самая мощная ракета Маска Starship взорвалась на взлете: что дальше (видео)
28.12.2022
Принес в дом «трофей» с позиций РФ: полиция сообщила о раненом на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Газовый баллон взорвался на Харьковщине: пострадал мужчина», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2026 в 16:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел 6 февраля в 12:10 в доме на территории дачного кооператива в селе Новая Березовка, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".