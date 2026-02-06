Газовый баллон взорвался на Харьковщине: пострадал мужчина
Пожар произошел 6 февраля в 12:10 в доме на территории дачного кооператива в селе Новая Березовка, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Огонь охватил 100 м кв, добавили спасатели. Пострадал мужчина 1971 года рождения. Предварительная причина возгорания – взрыв газового баллона.
Спасатели напомнили: газовые баллоны являются источником повышенной опасности.
«Запрещается использовать неисправные или поврежденные баллоны, хранить их вблизи источников открытого огня и нагревательных приборов, а также эксплуатировать без проверки герметичности соединений. Соблюдение элементарных правил безопасности может спасти жизнь и предотвратить пожары и травмирование людей», — подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, утром 6 февраля в строительстве ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали: в Харькове в районах, где отключено отопление, возникали бытовые пожары.
Отметим, в Харьковской области — существенные отключения электричества. Графики отключений стали больше походить не графики включений. В тех районах Харькова, где из-за российского удара по ТЭЦ-5 пришлось слить теплоноситель, обещали дать людям возможность греться электрообогревателями. Однако как сообщают в соцсетях жители Алексеевки, у них также длительные отключения света.
Читайте также: Отключения света: как часто харьковчане застревали в лифтах за неделю
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взорвался, газовый баллон, ГСЧС в Харьковской области, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Газовый баллон взорвался на Харьковщине: пострадал мужчина», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2026 в 16:44;