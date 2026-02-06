Газовый баллон взорвался на Харьковщине: пострадал мужчина

Пожар произошел 6 февраля в 12:10 в доме на территории дачного кооператива в селе Новая Березовка, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Огонь охватил 100 м кв, добавили спасатели. Пострадал мужчина 1971 года рождения. Предварительная причина возгорания – взрыв газового баллона.

Спасатели напомнили: газовые баллоны являются источником повышенной опасности.

«Запрещается использовать неисправные или поврежденные баллоны, хранить их вблизи источников открытого огня и нагревательных приборов, а также эксплуатировать без проверки герметичности соединений. Соблюдение элементарных правил безопасности может спасти жизнь и предотвратить пожары и травмирование людей», — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, утром 6 февраля в строительстве ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали: в Харькове в районах, где отключено отопление, возникали бытовые пожары.

Отметим, в Харьковской области — существенные отключения электричества. Графики отключений стали больше походить не графики включений. В тех районах Харькова, где из-за российского удара по ТЭЦ-5 пришлось слить теплоноситель, обещали дать людям возможность греться электрообогревателями. Однако как сообщают в соцсетях жители Алексеевки, у них также длительные отключения света.