Самая мощная ракета Маска Starship взорвалась на взлете: что дальше (видео)

Starship от SpaceX взорвалась в воздухе над стартовой площадкой в Южном Техасе, но это нисколько не расстроило гендиректора компании Илона Маска. Комментируя пробный запуск, он написал: «Марс, мы идем!» — передает CNN.

Исторический первый запуск самой мощной изо всех ракет за историю космических полетов произвели в четверг, 20 апреля. Его пришлось переносить из-за технической проблемы. Однако, как и планировалось, запуск транслировали в прямом эфире.

После успешного отрыва от земли корабль еще несколько минут набирал высоту, а затем случился взрыв (основные события — на 40-х минутах трансляции).

«Огромный сверхтяжелый ракетный ускоритель, в котором находятся 33 двигателя, взлетел и послал мощный удар по прибрежному ландшафту. Космический корабль Starship на ракете-носителе взлетел над Мексиканским заливом. Примерно через 2,5 минуты после взлета ракетный ускоритель Super Heavy должен был израсходовать большую часть своего топлива и отделиться от космического корабля Starship, оставив ускоритель для выброса в океан. Звездолет должен был использовать свои собственные двигатели, работающие более шести минут, чтобы разогнаться до почти орбитальной скорости. По данным SpaceX, полет достиг своей высшей точки на высоте 24,2 мили (39 километров) над землей, а взрыв произошел примерно через четыре минуты после старта», — описали события в материале CNN.

View of Starship liftoff from South Padre Island pic.twitter.com/JrXCZLrQEy — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Несмотря на крушение корабля, в SpaceX, похоже, остались довольны запуском.

«Как будто летные испытания были недостаточно захватывающими, Starship подвергся быстрой незапланированной разборке перед разделением ступеней. Команда продолжит изучать данные и работать над нашим следующим летным испытанием», — написала SpaceX в Твиттере.

А Илон Маск и вовсе поздравил команду. «Поздравляю команду SpaceX с захватывающим тестовым запуском Starship! Многому научились для следующего тестового запуска через несколько месяцев», — написал он.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship! Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

В дальнейшем в электронном письме своим сотрудникам SEO SpaceX добавил: «Я не хочу сглазить, но я думаю, что мы, скорее всего, достигнем орбиты в этом году и восстановим ракету-носитель и корабль, если не в этом году, то уж точно в следующем году. Марс, мы идем!»

На самом деле, реализовать заявленное будет не так просто, как написал Маск. Для начала SpaceX понадобится новая лицензия на запуск от FAA (Федерального управления гражданской авиации США). По прогнозам, ее получение все же не будет таким трудоемким, как в случае с лицензией на первый страт Starship.

«Испытательный полет — это маленький шаг в масштабном проекте. Прежде чем Starship сможет завершить свою первую миссию или принять астронавтов, у SpaceX есть важные технологические вопросы, которые необходимо решить. NASA обратилось к SpaceX с просьбой предоставить лунный посадочный модуль Starship, который будет доставлять астронавтов с отдельного космического корабля на поверхность Луны для миссии Artemis III, которая запланирована на 2025 год. Однако до того, как эта миссия сможет стартовать, SpaceX должна доказать что Starship может добраться до Луны, не говоря уже о Марсе, который является конечной целью Маска. Огромная масса корабля заставит компанию заправлять космический корабль топливом, пока он еще находится на орбите Земли. Может потребоваться более дюжины запусков, не несущих ничего, кроме топлива, чтобы дать одному лунному посадочному модулю Starship достаточно топлива для пересечения вакуума в 238 900 миль (384 500 км) между Землей и Луной», — объяснили авторы публикации.

Ближайшие задачи SpaceX: подтвердить летные характеристики корабля, вывести Starship на орбиту, а после оснастись его всем необходимым оборудованием для жизнеобеспечения, которое понадобится астронавтам для путешествия в дальний космос.