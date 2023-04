Самая мощная ракета Маска Starship взорвалась на взлете: что дальше (видео)

Starship от SpaceX взорвалась в воздухе над стартовой площадкой в Южном Техасе, но это нисколько не расстроило гендиректора компании Илона Маска. Комментируя пробный запуск, он написал: «Марс, мы идем!» — передает CNN.

Исторический первый запуск самой мощной изо всех ракет за историю космических полетов произвели в четверг, 20 апреля. Его пришлось переносить из-за технической проблемы. Однако, как и планировалось, запуск транслировали в прямом эфире.

После успешного отрыва от земли корабль еще несколько минут набирал высоту, а затем случился взрыв (основные события — на 40-х минутах трансляции).

«Огромный сверхтяжелый ракетный ускоритель, в котором находятся 33 двигателя, взлетел и послал мощный удар по прибрежному ландшафту. Космический корабль Starship на ракете-носителе взлетел над Мексиканским заливом. Примерно через 2,5 минуты после взлета ракетный ускоритель Super Heavy должен был израсходовать большую часть своего топлива и отделиться от космического корабля Starship, оставив ускоритель для выброса в океан. Звездолет должен был использовать свои собственные двигатели, работающие более шести минут, чтобы разогнаться до почти орбитальной скорости. По данным SpaceX, полет достиг своей высшей точки на высоте 24,2 мили (39 километров) над землей, а взрыв произошел примерно через четыре минуты после старта», — описали события в материале CNN.

View of Starship liftoff from South Padre Island pic.twitter.com/JrXCZLrQEy

Несмотря на крушение корабля, в SpaceX, похоже, остались довольны запуском.

«Как будто летные испытания были недостаточно захватывающими, Starship подвергся быстрой незапланированной разборке перед разделением ступеней. Команда продолжит изучать данные и работать над нашим следующим летным испытанием», — написала SpaceX в Твиттере.

А Илон Маск и вовсе поздравил команду. «Поздравляю команду SpaceX с захватывающим тестовым запуском Starship! Многому научились для следующего тестового запуска через несколько месяцев», — написал он.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023