Найпотужніша ракета Маска Starship вибухнула на зльоті: що далі (відео)

Starship від SpaceX вибухнула в повітрі над стартовим майданчиком у Південному Техасі, але це анітрохи не засмутило гендиректора компанії Ілона Маска. Коментуючи пробний запуск, він написав: “Марс, ми йдемо!” – передає CNN.

Історичний перший запуск найпотужнішої з усіх ракет за історію космічних польотів здійснили у четвер, 20 квітня. Його довелося переносити через технічну проблему. Однак, як і планувалося, запуск транслювали у прямому ефірі.

Після успішного відриву від землі корабель ще кілька хвилин набирав висоту, а потім стався вибух (основні події – на 40-х хвилинах трансляції).

“Величезний надважкий ракетний прискорювач, в якому знаходяться 33 двигуни, злетів і послав потужний удар по прибережному ландшафту. Космічний корабель Starship на ракеті-носії злетів над Мексиканською затокою. Приблизно через 2,5 хвилини після зльоту більшу частину ракетного прискорювача Super Heavy повинен був використати більшу частину свого палива та відокремитися від космічного корабля Starship, залишивши прискорювач для викиду в океан. Зореліт повинен був використовувати свої власні двигуни, що працюють понад шість хвилин, щоб розігнатися до майже орбітальної швидкості. За даними SpaceX, політ досяг своєї найвищої точки на висоті 24,2 милі (39 кілометрів) над землею, а вибух стався приблизно за чотири хвилини після старту”, — описали події у матеріалі CNN.

View of Starship liftoff from South Padre Island pic.twitter.com/JrXCZLrQEy – SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Попри аварію корабля, в SpaceX, схоже, залишилися задоволені запуском.

“Начебто льотні випробування були недостатньо захоплюючими, Starship зазнав швидкого незапланованого розбирання перед розділенням ступенів. Команда продовжить вивчати дані та працювати над нашим наступним льотним випробуванням”, – написала SpaceX у Твіттері.

А Ілон Маск взагалі привітав команду. “Вітаю команду SpaceX із захоплюючим тестовим запуском Starship! Багато чого навчилися для наступного тестового запуску за кілька місяців”, – написав він.

Congrats @SpaceX team on exciting test launch of Starship! З’ясувалося, що багато для наступного тесту їзди в декількох місяцях. pic.twitter.com/gswdFut1dK – Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Надалі в електронному листі своїм співробітникам SEO SpaceX додав: “Я не хочу наврочити, але я думаю, що ми, швидше за все, досягнемо орбіти цього року та відновимо ракету-носій і корабель, якщо не цього року, то вже точно в наступному році. Марсе, ми йдемо!”

Насправді реалізувати заявлене буде не так просто, як написав Маск. Спочатку SpaceX знадобиться нова ліцензія на запуск від FAA (Федерального управління цивільної авіації США). За прогнозами, її отримання все ж таки не буде таким трудомістким, як у випадку з ліцензією на перший страт Starship.

“Перш ніж Starship зможе завершити свою першу місію або прийняти астронавтів, у SpaceX є важливі технологічні питання, які необхідно вирішити. NASA звернулося до SpaceX з проханням надати місячний посадковий модуль Starship, який доставлятиме астронавтів з окремого космічного корабля на поверхню Місяця для місії Artemis III, яка запланована на 2025. Однак до того, як ця місія зможе стартувати, SpaceX повинна довести, що Starship може дістатися Місяця, не кажучи вже про Марс, який є кінцевою метою Маска. Величезна маса корабля змусить компанію заправляти космічний корабель паливом, поки він ще знаходиться на орбіті Землі. Може знадобитися більше дюжини запусків, що не несуть нічого, крім палива, щоб дати одному місячному посадочному модулю Starship достатньо палива для перетину вакууму в 238 900 миль (384 500 км) між Землею та Місяцем”, – пояснили автори публікації.

Найближчі завдання SpaceX: підтвердити льотні характеристики корабля, вивести Starship на орбіту, а потім оснастити його всім необхідним обладнанням для життєзабезпечення, яке знадобиться астронавтам для подорожі в далекий космос.