Трамп на своїй інавгурації залишився лише на третьому місці – Фесенко
Фото: скріншот
Дві “бомби”, завдяки яким залишиться в історії ця інавгурація – капелюх Меланії й обкурений Маск. Власне сам головний персонаж цієї церемонії – Дональд Трамп, який став 47-м Президентом США – залишився лише на третьому місці. Але він все одно щасливий. Він взяв реванш. Він повернувся, майже як Термінатор… Деякі українські коментатори сумують, що Трамп жодного разу не згадав про Україну. А може це і на краще? Думаю, що в Канаді, Данії, Гренландії, та і в деяких інших країнах навіть радіють, що Трамп їх не згадав у своїй промові.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: инаугурация, маск, Трамп, фесенко;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 09:54;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві “бомби”, завдяки яким залишиться в історії ця інавгурація – капелюх Меланії й обкурений Маск. Власне сам головний персонаж цієї…".