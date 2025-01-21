Трамп на своїй інавгурації залишився лише на третьому місці – Фесенко

Дві “бомби”, завдяки яким залишиться в історії ця інавгурація – капелюх Меланії й обкурений Маск. Власне сам головний персонаж цієї церемонії – Дональд Трамп, який став 47-м Президентом США – залишився лише на третьому місці. Але він все одно щасливий. Він взяв реванш. Він повернувся, майже як Термінатор… Деякі українські коментатори сумують, що Трамп жодного разу не згадав про Україну. А може це і на краще? Думаю, що в Канаді, Данії, Гренландії, та і в деяких інших країнах навіть радіють, що Трамп їх не згадав у своїй промові.