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Трамп на своей инаугурации остался лишь на третьем месте — Фесенко

Мир 09:54   21.01.2025
Владимир Фесенко
политолог
Трамп на своей инаугурации остался лишь на третьем месте — Фесенко Фото: скриншот

Две «бомбы», благодаря которым останется в истории эта инаугурация – шляпа Мелании и обкуренный Маск. Сам главный персонаж этой церемонии — Дональд Трамп, ставший 47-м Президентом США — остался лишь на третьем месте. Но он все равно счастлив. Он взял реванш. Он вернулся почти как Терминатор… Некоторые украинские комментаторы скорбят, что Трамп ни разу не упомянул об Украине. А может это и к лучшему? Думаю, что в Канаде, Дании, Гренландии, и в некоторых других странах даже радуются, что Трамп их не упомянул в своей речи.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 09:54;

  • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две «бомбы», благодаря которым останется в истории эта инаугурация – шляпа Мелании и обкуренный Маск. Сам главный персонаж этой церемонии…".