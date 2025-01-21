Трамп на своей инаугурации остался лишь на третьем месте — Фесенко
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Две «бомбы», благодаря которым останется в истории эта инаугурация – шляпа Мелании и обкуренный Маск. Сам главный персонаж этой церемонии — Дональд Трамп, ставший 47-м Президентом США — остался лишь на третьем месте. Но он все равно счастлив. Он взял реванш. Он вернулся почти как Терминатор… Некоторые украинские комментаторы скорбят, что Трамп ни разу не упомянул об Украине. А может это и к лучшему? Думаю, что в Канаде, Дании, Гренландии, и в некоторых других странах даже радуются, что Трамп их не упомянул в своей речи.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: инаугурация, маск, Трамп, фесенко;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 09:54;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две «бомбы», благодаря которым останется в истории эта инаугурация – шляпа Мелании и обкуренный Маск. Сам главный персонаж этой церемонии…".