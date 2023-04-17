Сьогодні SpaceX запускає надважку ракету для польотів на Марс (трансляція)

Для міжпланетних польотів на Місяць та Марс планують використовувати новий корабель компанії Ілона Маска SpaceX – Starship.

Перший запуск корабля заплановано на 17 квітня. При цьому SEO компанії Ілон Маск заявив, що не хотів би завищувати очікування від першого запуску найпотужнішої ракети в історії, повідомляє CNN.

“Якщо ми відійдемо досить далеко від стартового майданчика до того, як щось піде не так, то, думаю, я вважатиму це успіхом”, – прокоментував Маск під час заходу твітера “Spaces” для своїх підписників.

Проте зараз на Youtube-каналі SpaceX розміщено анонс прямої трансляції запуску – вона має розпочатися о 15:15 за київським часом.

Starship – найпотужніший корабель з усіх, які колись виводили на орбіту. Про цей проєкт Ілон Маск розповідав упродовж п’яти років. При цьому SEO SpaceX презентував новий космічний корабель насамперед акцентуючи на його потенціалі для доставки вантажів та людей на Марс. Надпотужну ракету хочуть використати для створення людського поселення на Червоній планеті. Також раніше – у 2021 році – NASA оголосила про укладання контракту зі SpaceX на суму $2,89 млрд. У рамках контракту компанія Маска зобов’язалася розробити посадковий модуль HLS Starship, який зможе безпечно доставити двох американських астронавтів на поверхню Місяця, а через тиждень – назад на навколомісячну орбіту.

Наразі Starship знаходиться на стартовому майданчику на об’єктах SpaceX на південному узбережжі Техасу. За планом, корабель, вийшовши на орбіту, повинен здійснити часткове коло навколо Землі, а потім приземлитися в Тихому океані в районі Гавайських островів.