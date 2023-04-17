Сегодня SpaceX запускает сверхтяжелую ракету для полетов на Марс (трансляция)

Для межпланетных полетов на Луну и Марс планируют использовать новый корабль компании Илона Маска SpaceX — Starship.

Первый запуск корабля запланирован на 17 апреля. При этом SEO компании Илон Маск заявил, что не хотел бы завышать ожидания от первого запуска самой мощной ракеты в истории, сообщает CNN.

«Если мы удалимся достаточно далеко от стартовой площадки до того, как что-то пойдет не так, то, думаю, я буду считать это успехом», — прокомментировал Маск во время мероприятия twitter «Spaces» для своих подписчиков.

Тем не менее сейчас на Youtube-канале SpaceX размещен анонс прямой трансляции запуска — она должна начаться в 15:15 по киевскому времени.

Starship — самая мощный корабль изо всех, которые когда-либо выводили на орбиту. Об этом проекте Илон Маск рассказывал в течение пяти лет. При этом SEO SpaceX презентовал новый космический корабль, в первую очередь, акцентируя на его потенциале для доставки грузов и людей на Марс. Сверхмощную ракету хотят использовать для создания человеческого поселения на Красной планете. Также ранее — в 2021 году — NASA объявила о заключении контракта со SpaceX на сумму $2,89 млрд. В рамках контракта компания Маска обязалась разработать посадочный модуль HLS Starship, который сможет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны, а через неделю — обратно на окололунную орбиту.

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Сейчас Starship находится на стартовой площадке на объектах SpaceX на южном побережье Техаса. По плану, корабль, выйдя на орбиту, должен совершить частичный круг вокруг Земли, а затем приземлиться в Тихом океане в районе Гавайских островов.