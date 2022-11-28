Корабль SpaceX Маска доставил в космос эксперимент школьников из Харькова

Космический корабль SpaceX Сargo Dragon улетел в космос с проектом, который подготовили ученики 47 гимназии, а учитель спас из ее руин.

«Две команды победителей всеукраинского конкурса – учащиеся Харьковской гимназии 47 и Ришельевского лицея из Одессы – отправили на МКС свои мини-лаборатории», — сообщила супруга Президента Украины Елена Зеленская.

Она отметила, что такой проект впервые в своей истории осуществила Малая академия наук Украины.

«За отлетом ракеты наши дети наблюдали вживую — на мысе Канаверал космического центра NASA», — сообщила Зеленская.

Всего этого могло и не быть, если бы учитель гимназии №47 не спас экспертимент своих учеников.

«Гимназию в Харькове уничтожила российская ракета. Но учитель забрал эксперимент из разрушенного класса, и ученики все равно завершили проект, чтобы он отвечал требованиям NASA», — отметила первая леди Украины.

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Грузовой космический корабль американской компании SpaceX Сargo Dragon стартовал в субботу, 26 ноября, а уже в воскресенье успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Он доставил на станцию более трех тонн продовольствия, а также элементы солнечных батарей и материалы для проведения различных научных экспериментов экипажем.