Live

Газовий балон вибухнув на Харківщині: постраждав чоловік

Події 16:44   06.02.2026
Вікторія Яковенко
Газовий балон вибухнув на Харківщині: постраждав чоловік Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежа сталася 6 лютого о 12:10 у будинку на території дачного кооперативу в селі Нова Березівка, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Вогонь охопив 100 м кв, додали рятувальники. Постраждав чоловік 1971 року народження. Попередня причина загоряння — вибух газового балону.

Рятувальники нагадали: газові балони є джерелом підвищеної небезпеки.

«Заборонено використовувати несправні або пошкоджені балони, зберігати їх поблизу джерел відкритого вогню та нагрівальних приладів, а також експлуатувати без перевірки герметичності з’єднань. Дотримання елементарних правил безпеки може врятувати життя та запобігти пожежам і травмуванню людей», – підкреслили у ДСНС.

Нагадаємо, вранці 6 лютого у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували: в Харкові в районах, де відключено опалення, виникали побутові пожежі.

Зазначимо, в Харківській області – суттєві відключення електрики. Графіки відключень стали більше бути схожими на графіки включень. У тих районах Харкова, де через російський удар по ТЕЦ-5 довелося злити теплоносій, обіцяли дати людям можливість грітися електрообігрівачами. Однак, як повідомляють у соцмережах жителі Олексіївки, у них також тривалі відключення світла.

Читайте також: Відключення світла: як часто харків’яни застрягали у ліфтах за тиждень

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків по 14 годин на добу без світла; Сирський про фронт – підсумки 6 лютого
Харків по 14 годин на добу без світла; Сирський про фронт – підсумки 6 лютого
06.02.2026, 23:00
Синєгубов не створює проблем Зеленському: політолог про голову Харківської ОВА
Синєгубов не створює проблем Зеленському: політолог про голову Харківської ОВА
06.02.2026, 20:21
Новини Харкова – головне 6 лютого: пожежі через електрику, насувається циклон
Новини Харкова – головне 6 лютого: пожежі через електрику, насувається циклон
06.02.2026, 22:02
Юридична війна за «пряничний будинок» у центрі Харкова у розпалі
Юридична війна за «пряничний будинок» у центрі Харкова у розпалі
06.02.2026, 22:07
Чоловіка на Харківщині підозрюють у торгівлі дитячим порно
Чоловіка на Харківщині підозрюють у торгівлі дитячим порно
06.02.2026, 20:58
Як 6 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Як 6 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
05.02.2026, 22:18

Новини за темою:

23.04.2024
Житель квартири в Харкові готував на газу, коли немає світла: балон вибухнув
08.08.2023
Планшет iPad вибухнув і вбив 11-річну дівчинку на Харківщині
16.07.2023
Хотіли розібрати снаряд. Двоє молодиків підірвалися у Харкові
21.04.2023
Найпотужніша ракета Маска Starship вибухнула на зльоті: що далі (відео)
28.12.2022
Приніс додому “трофей” з позицій РФ: поліція – про пораненого на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Газовий балон вибухнув на Харківщині: постраждав чоловік», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2026 в 16:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася 6 лютого о 12:10 у будинку на території дачного кооперативу в селі Нова Березівка, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".