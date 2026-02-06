Газовий балон вибухнув на Харківщині: постраждав чоловік
Пожежа сталася 6 лютого о 12:10 у будинку на території дачного кооперативу в селі Нова Березівка, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Вогонь охопив 100 м кв, додали рятувальники. Постраждав чоловік 1971 року народження. Попередня причина загоряння — вибух газового балону.
Рятувальники нагадали: газові балони є джерелом підвищеної небезпеки.
«Заборонено використовувати несправні або пошкоджені балони, зберігати їх поблизу джерел відкритого вогню та нагрівальних приладів, а також експлуатувати без перевірки герметичності з’єднань. Дотримання елементарних правил безпеки може врятувати життя та запобігти пожежам і травмуванню людей», – підкреслили у ДСНС.
Нагадаємо, вранці 6 лютого у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували: в Харкові в районах, де відключено опалення, виникали побутові пожежі.
Зазначимо, в Харківській області – суттєві відключення електрики. Графіки відключень стали більше бути схожими на графіки включень. У тих районах Харкова, де через російський удар по ТЕЦ-5 довелося злити теплоносій, обіцяли дати людям можливість грітися електрообігрівачами. Однак, як повідомляють у соцмережах жителі Олексіївки, у них також тривалі відключення світла.
