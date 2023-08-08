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Планшет iPad вибухнув і вбив 11-річну дівчинку на Харківщині

Події 17:38   08.08.2023
Оксана Якушко
Планшет iPad вибухнув і вбив 11-річну дівчинку на Харківщині

У дитини з села Павлівка Богодухівського району в руках вибухнув планшет. Попередньо, 11-річна дівчинка отримала несумісні з життям травми внаслідок ураження струмом, повідомила Харківська обласна поліція.

Дитина загинула 07 серпня близько першої години ночі – саме тоді викликали поліцію.

З’ясувалося, що дитина вдома грала на планшеті. Пристрій вибухнув у неї в руках. Попередньо встановлено, що дівчинка під час перегляду планшета, що знаходився на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом.

Тіло направили до моргу для встановлення причин смерті.

Усі обставини події встановлюються.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 17:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У дитини з села Павлівка Богодухівського району в руках вибухнув планшет. Попередньо, 11-річна дівчинка отримала несумісні з життям травми внаслідок ураження струмом, повідомила Харківська обласна поліція.".