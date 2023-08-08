Планшет iPad вибухнув і вбив 11-річну дівчинку на Харківщині
У дитини з села Павлівка Богодухівського району в руках вибухнув планшет. Попередньо, 11-річна дівчинка отримала несумісні з життям травми внаслідок ураження струмом, повідомила Харківська обласна поліція.
Дитина загинула 07 серпня близько першої години ночі – саме тоді викликали поліцію.
З’ясувалося, що дитина вдома грала на планшеті. Пристрій вибухнув у неї в руках. Попередньо встановлено, що дівчинка під час перегляду планшета, що знаходився на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом.
Тіло направили до моргу для встановлення причин смерті.
Усі обставини події встановлюються.
Читайте також: На Харківщині впіймали крадія планшета, який здійснив наругу над могилами
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Планшет iPad вибухнув і вбив 11-річну дівчинку на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 17:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У дитини з села Павлівка Богодухівського району в руках вибухнув планшет. Попередньо, 11-річна дівчинка отримала несумісні з життям травми внаслідок ураження струмом, повідомила Харківська обласна поліція.".