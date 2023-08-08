Планшет iPad взорвался и убил 11-летнюю девочку на Харьковщине
У ребенка из села Павловка Богодуховского района в руках взорвался планшет. Предварительно, 11-летняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы в результате поражения током, сообщила Харьковская областная полиция.
Ребенок погиб 07 августа около часа ночи – именно тогда вызвали полицию.
Выяснилось, что ребенок дома играл на планшете. Устройство взорвалось у нее в руках. Предварительно установлено, что девочка во время просмотра находившегося на зарядке планшета получила смертельную травму от поражения током.
Тело направили в морг для установления причин смерти.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 17:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У ребенка из села Павловка Богодуховского района в руках взорвался планшет. Предварительно, 11-летняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы в результате поражения током, сообщила Харьковская областная полиция.".