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Планшет iPad взорвался и убил 11-летнюю девочку на Харьковщине

Происшествия 17:38   08.08.2023
Оксана Якушко
Планшет iPad взорвался и убил 11-летнюю девочку на Харьковщине

У ребенка из села Павловка Богодуховского района в руках взорвался планшет. Предварительно, 11-летняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы в результате поражения током, сообщила Харьковская областная полиция.

Ребенок погиб 07 августа около часа ночи – именно тогда вызвали полицию.

Выяснилось, что ребенок дома играл на планшете. Устройство взорвалось у нее в руках. Предварительно установлено, что девочка во время просмотра находившегося на зарядке планшета получила смертельную травму от поражения током.

Тело направили в морг для установления причин смерти.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 17:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У ребенка из села Павловка Богодуховского района в руках взорвался планшет. Предварительно, 11-летняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы в результате поражения током, сообщила Харьковская областная полиция.".