Відключення світла: як часто харків’яни застрягали у ліфтах за тиждень

За тиждень у Харкові зафіксували 886 випадків, коли пасажири застрягали у кабінах ліфта.

Як повідомили у Харківській міськраді, здебільшого такі випадки виникали через аварійні відключення світла та перепади напруги. Містян закликають дослухатися до офіційних оголошень та обмежити користування ліфтами під час підвищеної небезпеки.

Також, додали у мерії, фахівці КСП «Харківміськліфт» за тиждень опрацювали понад 3,9 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.

«За цей період вони відновили роботу 25 ліфтів. Роботи проводилися на вул. Мохнацькій, вул. Великій Кільцевій, пр. Петра Григоренка, пр. Людвіга Свободи та інші», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, вранці 6 лютого у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували: в Харкові в районах, де відключено опалення, виникали побутові пожежі.

Зазначимо, в Харківській області – суттєві відключення електрики. Графіки відключень стали більше бути схожими на графіки включень. У тих районах Харкова, де через російський удар по ТЕЦ-5 довелося злити теплоносій, обіцяли дати людям можливість грітися електрообігрівачами. Однак, як повідомляють у соцмережах жителі Олексіївки, у них також тривалі відключення світла.