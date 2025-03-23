Сьогодні 23 березня: яке свято та день в історії

23 березня 2001 року затопили орбітальну станцію “Мир”. У 1998-му фільм “Титанік” отримав рекордні 11 “Оскарів”. У 1983-му Рейган заявив про розробку Стратегічної оборонної ініціативи. У 1950-му заснували Всесвітню метеорологічну організацію. У 1939-му розпочалася Словацько-угорська війна, яка торкнулася й України. У 1921-му на мапі України з’явилося місто Запоріжжя. У 1919-му оформився італійський фашизм. У 1918-му Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства. У 1857-му в Нью-Йорку вперше публічно випробували безпечний пасажирський ліфт. У 1839-му з’явилося скорочення “О.К.”

Свята та пам’ятні дати 23 березня

23 березня – Всесвітній метеорологічний день та Всесвітній день атеїста.

Також сьогодні: Всесвітній день ведмедя, День красивого погляду, День ОК.

23 березня в історії

23 березня 1839 року з’явилося скорочення “О.К.”. Докладніше.

23 березня 1857 року в Нью-Йорку вперше публічно випробували безпечний пасажирський ліфт. Докладніше.

23 березня 1918 року Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства.

23 березня 1919 року вважають днем, коли оформився італійський фашизм. Докладніше.

23 березня 1921 року на мапі України з’явилося місто Запоріжжя. Цього дня відповідно перейменували місто Олександрівськ. Це зробили радянські загарбники, які на той час обрали своєю столицею Харків. Відповідну ухвалу прийняв Всеукраїнський центральний виконавчий комітет на чолі з Григорієм Петровським. Олександрівськом місто називалося на честь Олександрівської фортеці, закладеної у 1770 році. А ось щодо того, чиїм ім’ям назвали фортецю, існують різні версії: або – на честь російського генерал-фельдмаршала Олександра Голіцина, або князя Олександра Вяземського.

При перейменуванні міста Олександрівську губернію відповідно перейменували на Запорізьку. Так більшовики позбулися “царської” назви, але залишили імперський адміністративний поділ на губернії. Приймаючи рішення, зважили на народну назву місцевості, розташованої за порогами Дніпра. У процесі деколонізації в Україні Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути перейменування Запоріжжя через зв’язок назви з російською та радянською імперською політикою. Однак згодом скасувала свої претензії. Запоріжжя залишилось Запоріжжям.

23 березня 1939 року розпочалася Словацько-угорська війна (або “Мала війна”) – один із конфліктів, що були спровоковані Гітлером напередодні Другої світової війни. Докладніше.

23 березня 1950 року заснували Всесвітню метеорологічну організацію. Докладніше.

23 березня 1983 року президент США Рональд Рейган під час виступу на ТБ вперше заявив про розробку Стратегічної оборонної ініціативи. Докладніше.

23 березня 1994 року у Брюсселі парафували Угоду про партнерство та співпрацю між Україною та Європейським Союзом.

23 березня 1998 року фільм Джеймса Кемерона “Титанік” отримав 11 “Оскарів”. Докладніше.

Церковне свято 23 березня

23 березня – Хрестопоклонна. Також це день пам’яті преподобномученика Никона, єпископа, та 199 учнів його. Докладніше.

Народні прикмети 23 березня

Якщо птахи літають в небі по колу, то погода буде гарною й сонячною.

Сині хмари 23 березня віщують похолодання і дощову погоду.

Якщо зранку туман, скоро будуть різкі зміни в погоді.

Що не можна робити 23 березня

У Хрестопоклонну неділю не можна відмовляти в милостині та проханнях.

Не можна веселитися та вживати алкоголь.

Заборонено лаятись і пліткувати.

Не можна лінуватися.