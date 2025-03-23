Сегодня 23 марта: какой праздник и день в истории

23 марта 2001 года затопили орбитальную станцию ​​»Мир». В 1998-м фильм «Титаник» получил рекордные 11 «Оскаров». В 1983-м Рейган заявил о разработке Стратегической оборонной инициативы. В 1950-м основали Всемирную метеорологическую организацию. В 1939-м началась Словацко-венгерская война, затронувшая и Украину. В 1921-м на карте Украины появился город Запорожье. В 1919-м оформился итальянский фашизм. В 1918-м Украинская Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства. В 1857-м в Нью-Йорке впервые публично опробовали безопасный пассажирский лифт. В 1839-м появилось сокращение «О.К.»

Праздники и памятные даты 23 марта

23 марта – Всемирный метеорологический и Всемирный день атеиста.

Также сегодня: Всемирный день медведя, День красивого взгляда, День ОК.

23 марта в истории

23 марта 1839 года появилось сокращение «О.К.». Подробнее.

23 марта 1857 года в Нью-Йорке впервые публично опробовали безопасный пассажирский лифт. Подробнее.

23 марта 1918 года Украинская Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства.

23 марта 1919 года считается днем, когда оформился итальянский фашизм. Подробнее.

23 марта 1921 года на карте Украины появился город Запорожье. В этот день, соответственно, переименовали город Александровск. Это сделали советские захватчики, которые к тому времени избрали своей столицей Харьков. Соответствующее постановление принял Всеукраинский центральный исполнительный комитет во главе с Григорием Петровским. Александровском город назывался в честь Александровской крепости, заложенной в 1770 году. А вот относительно того, чьим именно именем назвали крепость, существуют разные версии: либо — в честь российского генерал-фельдмаршала Александра Голицына, либо князя Александра Вяземского.

При переименовании города Александровскую губернию соответственно переименовали в Запорожскую. Так большевики избавились от «царского» названия, но оставили имперское административное деление на губернии. Принимая решение, учли народное название местности, расположенной за порогами Днепра. В ходе процесса деколонизации в Украине Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть переименование Запорожья из-за связи названия с российской и советской имперской политикой. Однако впоследствии отменила свои претензии. Запорожье осталось Запорожьем.

23 марта 1939 года началась Словацко-венгерская война (или «Малая война») – один из конфликтов, спровоцированных Гитлером накануне Второй мировой войны. Подробнее.

23 марта 1950 года основали Всемирную метеорологическую организацию. Подробнее.

23 марта 1983 года президент США Рональд Рейган во время выступления на ТВ впервые заявил о разработке Стратегической оборонной инициативы. Подробнее.

23 марта 1994 года в Брюсселе парафировали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом.

23 марта 1998 года фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» получил 11 «Оскаров». Подробнее.

Церковный праздник 23 марта

23 марта — Крестопоклонная. Также это день памяти преподобномученика Никона, епископа, и 199 учеников его. Подробнее.

Народные приметы 23 марта

Если птицы летают по кругу, то погода будет хорошей и солнечной.

Синие облака 23 марта предвещают похолодание и дождливую погоду.

Если утром туман, скоро будут резкие изменения в погоде.

Что нельзя делать 23 марта

В Крестопоклонное воскресенье нельзя отказывать в милостыне и просьбах.

Нельзя веселиться и употреблять алкоголь.

Запрещено ругаться и сплетничать.

Нельзя лениться.