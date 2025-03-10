Чоловіка, який ймовірно викрав двигун ліфта, копи впіймали у Харкові
Чоловіка, якого підозрюють у крадіжці, копи затримали на вулиці Мистецтв, повідомила патрульна поліція Харківської області.
Минулої ночі, близько опівночі, під час патрулювання Київського району Харкова патрульні отримали повідомлення про крадіжку.
На місці виклику заявник розповів копам, що чув підозрілі звуки з шахти ліфта. Копи оглянули під’їзд і на одному з поверхів побачили електродвигун ліфта, зламані замки ліфтової шахти та технічного поверху.
Також на технічному поверсі патрульні зустріли чоловіка у брудному одязі, що тримав при собі інструмент. Патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до крадіжки електродвигуна ліфта. І викликали на місце слідчих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: двигатель, лифт, патрульная полиция Харьковской области, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 21:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, якого підозрюють у крадіжці, копи затримали на вулиці Мистецтв, повідомила патрульна поліція Харківської області.".