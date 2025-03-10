Мужчину, вероятно укравшего двигатель лифта, копы поймали в Харькове

Мужчину, подозреваемого в краже, копы задержали на улице Искусств, сообщила патрульная полиция Харьковской области.

Минувшей ночью в полночь во время патрулирования Киевского района Харькова патрульные получили сообщение о краже.

На месте вызова заявитель рассказал копам, что слышал подозрительные звуки из шахты лифта. Копы осмотрели подъезд и на одном из этажей увидели электродвигатель лифта, сломанные замки лифтовой шахты и технического этажа.

А на техническом этаже патрульные встретили мужчину в грязной одежде, имевшего при себе инструмент. Патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к воровству электродвигателя лифта. И вызвали на место следователей.