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Мужчину, вероятно укравшего двигатель лифта, копы поймали в Харькове

Происшествия 21:47   10.03.2025
Оксана Якушко
Мужчину, вероятно укравшего двигатель лифта, копы поймали в Харькове

Мужчину, подозреваемого в краже, копы задержали на улице Искусств, сообщила патрульная полиция Харьковской области.

Минувшей ночью в полночь во время патрулирования Киевского района Харькова патрульные получили сообщение о краже.

На месте вызова заявитель рассказал копам, что слышал подозрительные звуки из шахты лифта. Копы осмотрели подъезд и на одном из этажей увидели электродвигатель лифта, сломанные замки лифтовой шахты и технического этажа.

А на техническом этаже патрульные встретили мужчину в грязной одежде, имевшего при себе инструмент. Патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к воровству электродвигателя лифта. И вызвали на место следователей.

 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 21:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, подозреваемого в краже, копы задержали на улице Искусств, сообщила патрульная полиция Харьковской области.".