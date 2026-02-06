Отключения света: как часто харьковчане застревали в лифтах за неделю
За неделю в Харькове зафиксировали 886 случаев, когда пассажиры застревали в кабинах лифта.
Как сообщили в Харьковском горсовете, в основном такие случаи возникали из-за аварийных отключений света и перепадов напряжения. Горожан призывают прислушиваться к официальным объявлениям и ограничить пользование лифтами во время повышенной опасности.
Также, добавили в мэрии, специалисты КСП «Харьковгорлифт» за неделю обработали более 3,9 тыс. заявок на ремонт лифтового оборудования и внутридомовых электросетей.
«За этот период они возобновили работу 25 лифтов. Работы проводились по ул. Мохначанской, ул. Великой Кольцевой, пр. Петра Григоренко, пр. Людвига Свободы и другие», — отметили в мэрии.
Напомним, утром 6 февраля в строительстве ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали: в Харькове в районах, где отключено отопление, возникали бытовые пожары.
Отметим, в Харьковской области — существенные отключения электричества. Графики отключений стали больше походить не графики включений. В тех районах Харькова, где из-за российского удара по ТЭЦ-5 пришлось слить теплоноситель, обещали дать людям возможность греться электрообогревателями. Однако как сообщают в соцсетях жители Алексеевки, у них также длительные отключения света.
