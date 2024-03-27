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Отключения света в Харькове: как пользоваться лифтами

Общество 10:30   27.03.2024
Оксана Горун
Отключения света в Харькове: как пользоваться лифтами Фото: пресс-служба ХГС

В КСП «Харьковгорлифт» призвали харьковчан не пользоваться лифтами за 30-40 минут до запланированного отключения электроэнергии.

Такое обращение объяснили возможными отклонениями от графиков отключения электричества.

«Как сообщили на предприятии, после обесточивания города Харькова количество вызовов на разблокировку дверей лифтовой кабины возросло. Специалисты обращаются к харьковчанам с просьбой не пользоваться подъемниками без надобности», — отметили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Если вы все же застряли в лифте, воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или позвоните: (057) 725-25-25.

Ранее к харьковчанам также обратилось КП «Харьковские тепловые сети». Тепловики призвали проверить краны горячей воды — во многих домах она уже появилась. Если услуга у вас уже доступна, отключите бойлер, так как городу остро не хватает электроэнергии.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 10:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КСП «Харьковгорлифт» призвали харьковчан не пользоваться лифтами за 30-40 минут до запланированного отключения электроэнергии".