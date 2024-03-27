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Відключення світла в Харкові: як користуватися ліфтами

Суспільство 10:30   27.03.2024
Оксана Горун
Відключення світла в Харкові: як користуватися ліфтами Фото: пресслужба ХМР

У КСП “Харківміськліфт” закликали харків’ян не користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до запланованого відключення електроенергії.

Таке звернення пояснили можливими відхиленнями від графіків відключення електрики.

“Як повідомили на підприємстві, після знеструмлення міста Харкова кількість викликів на розблокування дверей ліфтової кабіни зросла. Фахівці звертаються до харків’ян з проханням не користуватися підйомниками без потреби”, – зазначили в пресслужбі Харківської міськради.

Якщо ви все ж таки застрягли в ліфті, скористайтеся кнопкою виклику диспетчера або зателефонуйте: (057) 725-25-25.

Раніше до харків’ян також звернулося КП “Харківські теплові мережі”. Тепловики закликали перевірити крани гарячої води – у багатьох будинках вона вже з’явилася. Якщо послуга вже доступна, відключіть бойлер, оскільки місту гостро не вистачає електроенергії.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 10:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КСП “Харківміськліфт” закликали харків’ян не користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до запланованого відключення електроенергії".