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800 раз в лифтах застревали харьковчане за неделю

Общество 09:58   30.07.2024
Оксана Горун
800 раз в лифтах застревали харьковчане за неделю Фото: пресс-служба ХГС

Из-за отключений электричества жители Харькова регулярно проводят время в остановившихся лифтах. Подробности в эфире нацмарафона рассказал мэр Игорь Терехов.

Только за прошедшую неделю, по его данным, зафиксировали 800 случаев, когда жители Харькова застревали в лифтах во время отключений света.

«Я очень прошу харьковчан следить за графиками отключений света. Если есть возможность отключения электроэнергии, не пользуйтесь лифтами. Да, это неудобно, но мы должны приспосабливаться к обстоятельствам», — обратился к жителям города мэр.

Читайте также: Харьков не будет зависеть от централизованного энергообеспечения — Терехов

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 09:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за отключений электричества жители Харькова регулярно проводят время в остановившихся лифтах. Подробности в эфире нацмарафона рассказал мэр Игорь Терехов".