800 раз в лифтах застревали харьковчане за неделю

Из-за отключений электричества жители Харькова регулярно проводят время в остановившихся лифтах. Подробности в эфире нацмарафона рассказал мэр Игорь Терехов.

Только за прошедшую неделю, по его данным, зафиксировали 800 случаев, когда жители Харькова застревали в лифтах во время отключений света.

«Я очень прошу харьковчан следить за графиками отключений света. Если есть возможность отключения электроэнергии, не пользуйтесь лифтами. Да, это неудобно, но мы должны приспосабливаться к обстоятельствам», — обратился к жителям города мэр.