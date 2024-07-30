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Харьков не будет зависеть от централизованного энергообеспечения — Терехов

Общество 09:42   30.07.2024
Оксана Горун
Харьков не будет зависеть от централизованного энергообеспечения — Терехов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о совещании с президентом Украины по подготовке города к отопительному сезону, а также — о финальной цели создания «Острова» в городе.

Во время совещания с Владимиром Зеленским в Харькове обсудили децентрализацию системы энергообеспечения и отопления. В ХОВА и ОП сообщили, что цель — установить до отопительного сезона в городе 140 объектов выработки энергии, из них уже смонтировали более 50.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: это еще не финальная стадия плана.

«Это очень амбициозный план. Ибо когда мы говорим о 141 установке, то это и установки, генерирующие электроснабжение, и когенерационные установки и, конечно, блочные модульные котельные, которые нам нужны, чтобы пройти отопительный сезон. Этих мощностей достаточно, чтобы мы проходили отопительный сезон. Хотим, чтобы в следующем году мы еще приобрели такое оборудование, потому что это будет определенный «Остров», и мы не будем зависеть от централизованного энергообеспечения и иметь собственное энергообеспечение всего города», — сказал Терехов.

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Мэр отметил, что сейчас работы в городе идут практически круглосуточно. Также город работает с международными финансовыми институциями и гуманитарными организациями, которые предоставляют помощь в приобретении оборудования. Так, Всемирный банк выделил грант в 47 миллионов евро, город также получил кредит в 25 млн евро.

«Кроме этого, мы работаем с нашими постоянными международными финансовыми партнерами – такими, как USAID, «Красный крест». Многие уже провели определенные тендерные процедуры, и мы ожидаем это оборудование, но есть определенный срок изготовления этого оборудования. Поэтому мы не сидим, сложа руки. Мы устанавливаем фундаменты, подводим сети, которые необходимо подводить, чтобы обеспечить городу прохождение отопительного сезона», — пояснил мэр Харькова.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 09:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о совещании с президентом Украины по подготовке города к отопительному сезону, а также — о финальной цели создания «Острова» в городе".