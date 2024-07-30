Харків не залежатиме від централізованого енергозабезпечення – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про нараду з президентом України з підготовки міста до опалювального сезону, а також про фінальну мету створення “Острова” в місті.

Під час наради з Володимиром Зеленським у Харкові обговорили децентралізацію системи енергозабезпечення та опалення. У ХОВА та ОП повідомили, що мета – встановити до опалювального сезону в місті 140 об’єктів вироблення енергії, з них уже змонтували понад 50.

Мер Харкова Ігор Терехов відзначив: це ще не фінальна стадія плану.

“Це дуже амбітний план. Бо коли ми кажемо про 141 установку, то це й установки, які генерують електрозабезпечення, й когенераційні установки та, звісно, блокові модульні котельні, які нам потрібні, щоб пройти опалювальний сезон. Цих потужностей вистачить, щоб ми проходили опалювальний сезон. Хочемо, щоб у наступному році ми ще придбали таке устаткування, бо це буде певний “Острів”, і ми не будемо залежати від централізованого енергозабезпечення та будемо мати власне енергозабезпечення всього міста“, – сказав Терехов.

Мер зазначив, що зараз роботи в Харкові йдуть практично цілодобово. Також місто працює з міжнародними фінансовими інституціями та гуманітарними організаціями, які надають допомогу в придбанні обладнання. Так, Світовий банк виділив грант у 47 мільйонів євро, місто також отримало кредит у 25 млн євро.

“Окрім цього, ми працюємо з нашими постійними міжнародними фінансовими партнерами – такими, як USAID, “Червоний хрест”. Багато хто вже провів певні тендерні процедури, і ми очікуємо на це обладнання, але є певний термін виготовлення цього обладнання. Тому ми не сидимо, склавши руки. Ми встановлюємо фундаменти, підводимо мережі, які необхідно підводити, щоб забезпечити місту проходження опалювального сезону”, — пояснив мер Харкова.