Харків не залежатиме від централізованого енергозабезпечення – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про нараду з президентом України з підготовки міста до опалювального сезону, а також про фінальну мету створення “Острова” в місті.
Під час наради з Володимиром Зеленським у Харкові обговорили децентралізацію системи енергозабезпечення та опалення. У ХОВА та ОП повідомили, що мета – встановити до опалювального сезону в місті 140 об’єктів вироблення енергії, з них уже змонтували понад 50.
Мер Харкова Ігор Терехов відзначив: це ще не фінальна стадія плану.
“Це дуже амбітний план. Бо коли ми кажемо про 141 установку, то це й установки, які генерують електрозабезпечення, й когенераційні установки та, звісно, блокові модульні котельні, які нам потрібні, щоб пройти опалювальний сезон. Цих потужностей вистачить, щоб ми проходили опалювальний сезон. Хочемо, щоб у наступному році ми ще придбали таке устаткування, бо це буде певний “Острів”, і ми не будемо залежати від централізованого енергозабезпечення та будемо мати власне енергозабезпечення всього міста“, – сказав Терехов.
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Мер зазначив, що зараз роботи в Харкові йдуть практично цілодобово. Також місто працює з міжнародними фінансовими інституціями та гуманітарними організаціями, які надають допомогу в придбанні обладнання. Так, Світовий банк виділив грант у 47 мільйонів євро, місто також отримало кредит у 25 млн євро.
“Окрім цього, ми працюємо з нашими постійними міжнародними фінансовими партнерами – такими, як USAID, “Червоний хрест”. Багато хто вже провів певні тендерні процедури, і ми очікуємо на це обладнання, але є певний термін виготовлення цього обладнання. Тому ми не сидимо, склавши руки. Ми встановлюємо фундаменти, підводимо мережі, які необхідно підводити, щоб забезпечити місту проходження опалювального сезону”, — пояснив мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 09:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про нараду з президентом України з підготовки міста до опалювального сезону, а також про фінальну мету створення “Острова” в місті".