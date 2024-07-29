Зеленський на Харківщині провів нараду: обговорили підготовку до зими

У межах поїздки на Харківщину президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації.

«Основна увага – підготовці Харкова та області до опалювального періоду. Були доповіді про оперативну ситуацію, захист об’єктів енергетичного сектору, подолання енергодефіциту й забезпечення теплом та електрикою в осінньо-зимовий період», – зазначив президент.

Відео: Володимир Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в районі Вовчанська відвідав передовий командний пункт, привітав воїнів ССО із професійним днем та відзначив їх державними нагородами. Також Зеленський відвідав місто Дергачі.