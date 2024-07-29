Зеленський на Харківщині провів нараду: обговорили підготовку до зими
У межах поїздки на Харківщину президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації.
«Основна увага – підготовці Харкова та області до опалювального періоду. Були доповіді про оперативну ситуацію, захист об’єктів енергетичного сектору, подолання енергодефіциту й забезпечення теплом та електрикою в осінньо-зимовий період», – зазначив президент.
Відео: Володимир Зеленський
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в районі Вовчанська відвідав передовий командний пункт, привітав воїнів ССО із професійним днем та відзначив їх державними нагородами. Також Зеленський відвідав місто Дергачі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Зеленський, зима, отопительный, подготовка, сезон, совещание, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 15:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах поїздки на Харківщину президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації.".