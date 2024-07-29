Live
  • Пн 29.07.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.1
  • EUR 44.63

Президент на Харківщині: Зеленський також заїхав у Дергачі (відео)

Суспільство 14:10   29.07.2024
Вікторія Яковенко
Президент на Харківщині: Зеленський також заїхав у Дергачі (відео) скриншот

Під час поїздки на Харківщину президент України Володимир Зеленський відвідав місто Дергачі.

У телеграм-каналі президент зазначив, що минулого року в місті відновили 18 будинків на 250 квартир. Зараз в Дергачах тривають роботи з відбудови місцевої амбулаторії.

«Дякую всім, хто залучений до цієї роботи, хто повертає нормальність життя для всіх українців. І дякую нашим людям, які захищають та оберігають своє місто, свою громаду та вірять в Україну», – написав президент.

Відео: Володимир Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в районі Вовчанська відвідав передовий командний пункт, привітав воїнів ССО із професійним днем та відзначив їх державними нагородами.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Зеленський на Харківщині провів нараду: обговорили підготовку до зими
Зеленський на Харківщині провів нараду: обговорили підготовку до зими
29.07.2024, 15:29
Сьогодні 28 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 липня: яке свято та день в історії
28.07.2024, 06:00
Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися вантажівка й мотоцикл (фото)
Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися вантажівка й мотоцикл (фото)
29.07.2024, 15:15
Майже 750 тис. порцій приготував Food Train на Харківщині за 145 днів (фото)
Майже 750 тис. порцій приготував Food Train на Харківщині за 145 днів (фото)
29.07.2024, 14:43
Президент на Харківщині: Зеленський також заїхав у Дергачі (відео)
Президент на Харківщині: Зеленський також заїхав у Дергачі (відео)
29.07.2024, 14:10
Головні новини Харкова 29 липня: ситуація на фронті, приїхав Зеленський
Головні новини Харкова 29 липня: ситуація на фронті, приїхав Зеленський
29.07.2024, 14:13

Новини за темою:

12:24
«Іскандери», КАБи і FPV-дрони – Задоренко про обстріли Дергачівщини за тиждень
11:36
Вибухи вночі: по Дергачах ударили два “іскандери” – поліція
08:18
Вибух чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло вночі
22:52
Обстріл Слатиного під Харковом: пошкоджено десяток будинків, горить ферма
22:00
Окупанти завдали масованого удару по Слатиному під Харковом – Задоренко

Ви читали новину: «Президент на Харківщині: Зеленський також заїхав у Дергачі (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 14:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час поїздки на Харківщину президент України Володимир Зеленський відвідав місто Дергачі.".