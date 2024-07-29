Президент на Харківщині: Зеленський також заїхав у Дергачі (відео)
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Під час поїздки на Харківщину президент України Володимир Зеленський відвідав місто Дергачі.
У телеграм-каналі президент зазначив, що минулого року в місті відновили 18 будинків на 250 квартир. Зараз в Дергачах тривають роботи з відбудови місцевої амбулаторії.
«Дякую всім, хто залучений до цієї роботи, хто повертає нормальність життя для всіх українців. І дякую нашим людям, які захищають та оберігають своє місто, свою громаду та вірять в Україну», – написав президент.
Відео: Володимир Зеленський
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в районі Вовчанська відвідав передовий командний пункт, привітав воїнів ССО із професійним днем та відзначив їх державними нагородами.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 14:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час поїздки на Харківщину президент України Володимир Зеленський відвідав місто Дергачі.".