Президент на Харківщині: Зеленський також заїхав у Дергачі (відео)

Під час поїздки на Харківщину президент України Володимир Зеленський відвідав місто Дергачі.

У телеграм-каналі президент зазначив, що минулого року в місті відновили 18 будинків на 250 квартир. Зараз в Дергачах тривають роботи з відбудови місцевої амбулаторії.

«Дякую всім, хто залучений до цієї роботи, хто повертає нормальність життя для всіх українців. І дякую нашим людям, які захищають та оберігають своє місто, свою громаду та вірять в Україну», – написав президент.

Відео: Володимир Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в районі Вовчанська відвідав передовий командний пункт, привітав воїнів ССО із професійним днем та відзначив їх державними нагородами.