Президент на Харьковщине: Зеленский также заехал в Дергачи (видео)
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Во время поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил город Дергачи.
В Telegram-канале президент отметил, что в прошлом году в городе было восстановлено 18 домов на 250 квартир. Сейчас в Дергачах продолжаются работы по восстановлению местной амбулатории.
«Благодарю всех, кто вовлечен в эту работу, кто возвращает нормальность жизни для всех украинцев. И благодарю наших людей, которые защищают и оберегают свой город, свою громаду и верят в Украину», — написал президент.
Видео: Владимир Зеленский
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в районе Волчанска посетил передовой командный пункт, поздравил воинов ССО с профессиональным днем и отметил их государственными наградами.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Дергачи, дома, Зеленский, квартиры, президент, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 14:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил город Дергачи.".