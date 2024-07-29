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Президент на Харьковщине: Зеленский также заехал в Дергачи (видео)

Общество 14:10   29.07.2024
Виктория Яковенко
Президент на Харьковщине: Зеленский также заехал в Дергачи (видео) скриншот

Во время поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил город Дергачи.

В Telegram-канале президент отметил, что в прошлом году в городе было восстановлено 18 домов на 250 квартир. Сейчас в Дергачах продолжаются работы по восстановлению местной амбулатории.

«Благодарю всех, кто вовлечен в эту работу, кто возвращает нормальность жизни для всех украинцев. И благодарю наших людей, которые защищают и оберегают свой город, свою громаду и верят в Украину», — написал президент.

Видео: Владимир Зеленский

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в районе Волчанска посетил передовой командный пункт, поздравил воинов ССО с профессиональным днем ​​и отметил их государственными наградами.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил город Дергачи.".