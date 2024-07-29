Президент на Харьковщине: Зеленский также заехал в Дергачи (видео)

Во время поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил город Дергачи.

В Telegram-канале президент отметил, что в прошлом году в городе было восстановлено 18 домов на 250 квартир. Сейчас в Дергачах продолжаются работы по восстановлению местной амбулатории.

«Благодарю всех, кто вовлечен в эту работу, кто возвращает нормальность жизни для всех украинцев. И благодарю наших людей, которые защищают и оберегают свой город, свою громаду и верят в Украину», — написал президент.

Видео: Владимир Зеленский

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в районе Волчанска посетил передовой командный пункт, поздравил воинов ССО с профессиональным днем ​​и отметил их государственными наградами.