Live
  • Пн 29.07.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.1
  • EUR 44.63

Зеленский приехал в район Волчанска: поздравил воинов ССО (видео)

Общество 13:37   29.07.2024
Виктория Яковенко
Зеленский приехал в район Волчанска: поздравил воинов ССО (видео) скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в районе Волчанска на Харьковщине посетил передовой командный пункт, поздравил воинов ССО с профессиональным днем ​​и отметил их государственными наградами.

«Хочу поблагодарить за ваше мужество, за все, что вы делать. И пожелать здоровья вам, вашим родным, пожелать как можно меньше потерь, справедливого мира для Украины и побед», — сказал президент.

Видео: Владимир Зеленский

Читайте также: Из двух целей «наступления РФ на Харьков», одна провалилась – The Telegraph

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: что будут решать
29.07.2024, 12:10
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
29.07.2024, 10:09
Направление на Боровую: в 3-й ОШБр назвали количество солдат и техники РФ
Направление на Боровую: в 3-й ОШБр назвали количество солдат и техники РФ
28.07.2024, 13:30
Главные новости Харькова 29 июля: ситуация на фронте, приехал Зеленский
Главные новости Харькова 29 июля: ситуация на фронте, приехал Зеленский
29.07.2024, 13:42
Зеленский приехал в район Волчанска: поздравил воинов ССО (видео)
Зеленский приехал в район Волчанска: поздравил воинов ССО (видео)
29.07.2024, 13:37
Синегубов сообщил, куда прилетело на Харьковщине ночью
Синегубов сообщил, куда прилетело на Харьковщине ночью
29.07.2024, 08:08

Новости по теме:

17:42
Пережил оккупацию и пошел в ВСУ: на Харьковщине простились с погибшим воином
15:52
Пошел служить, чтобы отомстить за сына: на Харьковщине попрощались с воином
12:53
Враг продолжает «рваться» в Купянск – воин ВСУ о штурмах РФ
14:22
«Наступают от Купянска до Кременной» – воин ВСУ о штурмах россиян
16:13
Россияне постоянно атакуют — Мельник и воин ВСУ о ситуации под Купянском

Вы читали новость: «Зеленский приехал в район Волчанска: поздравил воинов ССО (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 13:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в районе Волчанска на Харьковщине посетил передовой командный пункт, поздравил воинов ССО с профессиональным днем ​​и отметил их государственными наградами.".