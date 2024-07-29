Зеленский приехал в район Волчанска: поздравил воинов ССО (видео)
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Президент Украины Владимир Зеленский в районе Волчанска на Харьковщине посетил передовой командный пункт, поздравил воинов ССО с профессиональным днем и отметил их государственными наградами.
«Хочу поблагодарить за ваше мужество, за все, что вы делать. И пожелать здоровья вам, вашим родным, пожелать как можно меньше потерь, справедливого мира для Украины и побед», — сказал президент.
Видео: Владимир Зеленский
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воин, волчанск, Зеленский, ссо, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 13:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в районе Волчанска на Харьковщине посетил передовой командный пункт, поздравил воинов ССО с профессиональным днем и отметил их государственными наградами.".