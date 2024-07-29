Зеленский приехал в район Волчанска: поздравил воинов ССО (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в районе Волчанска на Харьковщине посетил передовой командный пункт, поздравил воинов ССО с профессиональным днем ​​и отметил их государственными наградами.

«Хочу поблагодарить за ваше мужество, за все, что вы делать. И пожелать здоровья вам, вашим родным, пожелать как можно меньше потерь, справедливого мира для Украины и побед», — сказал президент.

Видео: Владимир Зеленский