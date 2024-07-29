Из двух целей «наступления РФ на Харьков», одна провалилась – The Telegraph
«Наступление РФ на Харьков» 10 мая стало первым масштабным прямым трансграничным наступлением с 2022 года и преследовало две цели, сообщило издание The Telegraph.
По их данным, оккупанты планировали создать буферную зону для предотвращения украинских ударов и рейдов в Белгородскую область и отвлечь украинские резервы от основного фронта на Донбассе.
«Первый план явно провалился. Несмотря на первоначальный успех, россияне быстро выдохлись и стали сдавать позиции. Теперь они заперты в двух отдельных участках вокруг города Волчанск и села Лукьянцы», — отметили в издании.
Вторая цель, добавили в издании, была более успешной. Украине пришлось перебросить несколько бригад и батальонов из других участков линии фронта, чтобы сдержать угрозу.
«Дефицит мобильных резервов выразителен: недавние успехи РФ в направлении Нью-Йорка, Торецка и Покровская характеризуются отсутствием украинских замен для усиления линии», — заявили в издании.
Как отметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман, россияне начали наступление на Харьков на месяц раньше, чем планировали. Идея раннего старта заключалась в том, чтобы застать украинские подразделения врасплох.
«На самом деле, когда харьковская операция начала проваливаться, российское командование вывело войска из Донбасса и направило их на север. Возможно, именно эта задержка спасла украинцев от краха» — предположил Кофман.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: The Telegraph, белгородская область, войска, наступ, наступление, обстрел, рф, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 13:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Наступление РФ на Харьков» 10 мая стало первым масштабным прямым трансграничным наступлением с 2022 года и преследовало две цели, сообщило издание The Telegraph.".