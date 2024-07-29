Из двух целей «наступления РФ на Харьков», одна провалилась – The Telegraph

«Наступление РФ на Харьков» 10 мая стало первым масштабным прямым трансграничным наступлением с 2022 года и преследовало две цели, сообщило издание The Telegraph.

По их данным, оккупанты планировали создать буферную зону для предотвращения украинских ударов и рейдов в Белгородскую область и отвлечь украинские резервы от основного фронта на Донбассе.

«Первый план явно провалился. Несмотря на первоначальный успех, россияне быстро выдохлись и стали сдавать позиции. Теперь они заперты в двух отдельных участках вокруг города Волчанск и села Лукьянцы», — отметили в издании.

Вторая цель, добавили в издании, была более успешной. Украине пришлось перебросить несколько бригад и батальонов из других участков линии фронта, чтобы сдержать угрозу.

«Дефицит мобильных резервов выразителен: недавние успехи РФ в направлении Нью-Йорка, Торецка и Покровская характеризуются отсутствием украинских замен для усиления линии», — заявили в издании.

Как отметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман, россияне начали наступление на Харьков на месяц раньше, чем планировали. Идея раннего старта заключалась в том, чтобы застать украинские подразделения врасплох.

«На самом деле, когда харьковская операция начала проваливаться, российское командование вывело войска из Донбасса и направило их на север. Возможно, именно эта задержка спасла украинцев от краха» — предположил Кофман.