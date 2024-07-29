З двох цілей «наступу РФ на Харків», одна провалилась – The Telegraph

«Наступ РФ на Харків» 10 травня став першим масштабним прямим транскордонним наступом з 2022 року і переслідував дві цілі, повідомило видання The Telegraph.

За їхніми даними, окупанти планували створити буферну зону для запобігання українським ударам і рейдам у Бєлгородську область та відволікти українські резерви від основного фронту на Донбасі.

«Перший план явно провалився. Попри початковий успіх, росіяни швидко видихнулися та почали здавати позиції. Тепер вони замкнені у двох окремих ділянках навколо міста Вовчанськ та села Лук’янці», – зазначили у виданні.

Друга мета, додали у виданні, була успішнішою. Україні довелося перекинути кілька бригад та батальйонів з інших ділянок лінії фронту, аби стримати загрозу.

«Дефіцит мобільних резервів є промовистим: нещодавні успіхи РФ в напрямку Нью-Йорка, Торецька та Покровська характеризуються відсутністю українських замін для посилення лінії», – заявили у виданні.

Як зазначив старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман, росіяни почали «наступ на Харків» на місяць раніше, ніж планували. Ідея раннього старту полягала в тому, щоб застати українські підрозділи зненацька.

«Насправді, коли харківська операція почала провалюватися, російське командування зрештою вивело війська з Донбасу та направило їх на північ. Можливо саме ця затримка врятувала українців від краху» – припустив Кофман.