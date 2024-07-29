Понад пів сотні обстрілів за добу – новий антирекорд на півночі Харківщини

513 обстрілів позицій Сил оборони на півночі Харківщини здійснили ЗС РФ минулої доби, повідомили в ОТУВ «Харків».

За їхніми даними, це новий антирекорд.

«Ворог кидає все, що має, але нас не зламати. 513 обстрілів – це свідчення того, наскільки сильно ворог боїться нас. Але ми не просто виживаємо під ворожим вогнем, ми перемагаємо. Ми відстоїмо свою землю і обов’язково покараємо всіх, хто зазіхнув на нашу свободу!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про рекордну кількість обстрілів півночі Харківщини в ОТУВ «Харків» заявляли 28 липня. Тоді за добу російські військові здійснили 490 обстрілів.