Более полусотни обстрелов за сутки — новый антирекорд на севере Харьковщины
Фото: ОТГВ «Харьков»
513 обстрелов позиций Сил обороны на севере Харьковщины совершили ВС РФ за прошедшие сутки, сообщили в ОТГВ «Харьков».
По их данным, это новый антирекорд.
«Враг бросает все, что имеет, но нас не сломить. 513 обстрелов – это свидетельство того, как сильно враг боится нас. Но мы не просто выживаем под вражеским огнем, мы побеждаем. Мы отстоим свою землю и обязательно накажем всех, кто посягнул на нашу свободу!», — говорится в сообщении.
Напомним, о рекордном количестве обстрелов севера Харьковщины в ОТГВ «Харьков» заявляли 28 июля. Тогда за сутки российские военные совершили 490 обстрелов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВС РФ, обстрел, ОТГВ "Харьков", рекорд, север, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "513 обстрелов позиций Сил обороны на севере Харьковщины совершили ВС РФ за прошедшие сутки, сообщили в ОТГВ «Харьков».".