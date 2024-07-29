Более полусотни обстрелов за сутки — новый антирекорд на севере Харьковщины

513 обстрелов позиций Сил обороны на севере Харьковщины совершили ВС РФ за прошедшие сутки, сообщили в ОТГВ «Харьков».

По их данным, это новый антирекорд.

«Враг бросает все, что имеет, но нас не сломить. 513 обстрелов – это свидетельство того, как сильно враг боится нас. Но мы не просто выживаем под вражеским огнем, мы побеждаем. Мы отстоим свою землю и обязательно накажем всех, кто посягнул на нашу свободу!», — говорится в сообщении.

Напомним, о рекордном количестве обстрелов севера Харьковщины в ОТГВ «Харьков» заявляли 28 июля. Тогда за сутки российские военные совершили 490 обстрелов.