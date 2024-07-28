О рекордном количестве обстрелов севера Харьковщины заявили в ОТГВ «Харьков»
490 обстрелов позиций Сил обороны на севере Харьковской области осуществили российские военные за минувшие сутки, сообщило ОТГВ «Харьков» в сводке на 10:00.
«За мою ротацию это, пожалуй, рекордное количество обстрелов», — отметил в эфире нацмарафона представитель отдела коммуникаций ОТГВ „Харьков“ Виталий Саранцев.
Также за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений, враг сбросил 22 КАБа по районам населенных пунктов Липцы, Глубокое, Слобожанское, Малые Проходы, Дементьевка, Терновая и Волчанск, нанес 29 ударов дронами-камикадзе.
По данным защитников, противник усилил воздушную разведку с применением БПЛА на направлении Журавлевка (РФ) — Липцы; активизировал обстрелы позиций Сил обороны в районе Сотницкого Казачка; в рамках подготовки к штурмам пополняет текущий некомплект личного состава, проводит разведку маршрутов выдвижения вблизи Глубокого.
Противник за минувшие сутки потерял 140 человек убитыми и ранеными. Также было уничтожено и повреждено 48 единиц техники: 14 артсистем, ББМ, 18 автомобилей, пять единиц спецтехники, десять БпЛА. Кроме этого, уничтожены 68 укрытий личного состава и два пункта хранения боеприпасов.
С начала текущих суток уже состоялось два боя в районах Волчанска и Глубокого.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, обстрелы, ОТГВ "Харьков";
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 10:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "490 обстрелов позиций Сил обороны на севере Харьковской области осуществили российские военные за минувшие сутки, сообщило ОТГВ «Харьков» в сводке на 10:00.".