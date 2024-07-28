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Девять боев было на севере Харьковщины, три под Купянском — Генштаб на 08:00

Происшествия 09:06   28.07.2024
Елена Нагорная
Девять боев было на севере Харьковщины, три под Купянском — Генштаб на 08:00 Фото: Генштаб ВСУ

Девять боевых столкновений произошло за минувшие сутки на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.

Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки было три боевых столкновения. Силы обороны отражали атаки врага в районе Синьковки.

Авиаударам на Харьковщине подверглись районы населенных пунктов Липцы, Глубокое, Слобожанское, Малые Проходы, Дементьевка, Борщевая, Терновая, Волчанск и Петропавловка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 09:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять боевых столкновений произошло за минувшие сутки на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.".