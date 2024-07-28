Девять боев было на севере Харьковщины, три под Купянском — Генштаб на 08:00

Девять боевых столкновений произошло за минувшие сутки на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.

Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки было три боевых столкновения. Силы обороны отражали атаки врага в районе Синьковки.

Авиаударам на Харьковщине подверглись районы населенных пунктов Липцы, Глубокое, Слобожанское, Малые Проходы, Дементьевка, Борщевая, Терновая, Волчанск и Петропавловка.