Девять боев было на севере Харьковщины, три под Купянском — Генштаб на 08:00
Фото: Генштаб ВСУ
Девять боевых столкновений произошло за минувшие сутки на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.
Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.
На Купянском направлении за сутки было три боевых столкновения. Силы обороны отражали атаки врага в районе Синьковки.
Авиаударам на Харьковщине подверглись районы населенных пунктов Липцы, Глубокое, Слобожанское, Малые Проходы, Дементьевка, Борщевая, Терновая, Волчанск и Петропавловка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, бои, Генштаб ВСУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 09:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять боевых столкновений произошло за минувшие сутки на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.".