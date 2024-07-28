Дев’ять боїв було на півночі Харківщини, три під Куп’янськом – ГШ на 08:00

Дев’ять бойових зіткнень відбулося минулої доби на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00.

Бої йшли в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу було три бої. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки.

Авіаударів на Харківщині зазнали райони населених пунктів Липці, Глибоке, Слобожанське, Малі Проходи, Дементіївка, Борщова, Тернова, Вовчанськ та Петропавлівка.