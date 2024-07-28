Дев’ять боїв було на півночі Харківщини, три під Куп’янськом – ГШ на 08:00
Дев’ять бойових зіткнень відбулося минулої доби на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00.
Бої йшли в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку за добу було три бої. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки.
Авіаударів на Харківщині зазнали райони населених пунктів Липці, Глибоке, Слобожанське, Малі Проходи, Дементіївка, Борщова, Тернова, Вовчанськ та Петропавлівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиаудары, бои, Генштаб ЗСУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 09:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять бойових зіткнень відбулося минулої доби на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00".