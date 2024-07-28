Увечері ракети, вранці ФАБ-500: на Харківщині за добу є загибла і поранений

Літня жінка загинула і чоловік отримав поранення внаслідок обстрілів Харківської області за минулу добу.

О 17:10 загарбники вдарили по селу Москалівка Старосалтівської громади Чугуївського району. Загинула 71-річна жінка, пошкоджені чотири будинки, господарчі споруди, авто. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по населеному пункту прилетів КАБ, за інформацією голови ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка – ракета.

О 17:25 внаслідок артобстрілу села Кругляківка Купʼянського району зруйнований приватний будинок. Поранення отримав 54-річний чоловік, його стан важкий.

О 22:30 у селищі Малинівка Чугуївського району в результаті ракетного обстрілу зазнало приватне підприємство. Частково зруйнована виробнича будівля.

28 липня о 05:40 в селі Богуславка Ізюмського району пошкоджені господарські приміщення сільгоспбази. За даними Тимошка, авіація РФ скинула ФАБ-500.