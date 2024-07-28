Увечері ракети, вранці ФАБ-500: на Харківщині за добу є загибла і поранений
Літня жінка загинула і чоловік отримав поранення внаслідок обстрілів Харківської області за минулу добу.
О 17:10 загарбники вдарили по селу Москалівка Старосалтівської громади Чугуївського району. Загинула 71-річна жінка, пошкоджені чотири будинки, господарчі споруди, авто. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по населеному пункту прилетів КАБ, за інформацією голови ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка – ракета.
О 17:25 внаслідок артобстрілу села Кругляківка Купʼянського району зруйнований приватний будинок. Поранення отримав 54-річний чоловік, його стан важкий.
О 22:30 у селищі Малинівка Чугуївського району в результаті ракетного обстрілу зазнало приватне підприємство. Частково зруйнована виробнича будівля.
28 липня о 05:40 в селі Богуславка Ізюмського району пошкоджені господарські приміщення сільгоспбази. За даними Тимошка, авіація РФ скинула ФАБ-500.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Владимир Тимошко, обстріли, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 08:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Літня жінка загинула і чоловік отримав поранення внаслідок обстрілів Харківської області за минулу добу".