Вечером ракеты, утром ФАБ-500: на Харьковщине за сутки есть погибшая и раненый
Пожилая женщина погибла и мужчина получил ранения в результате обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.
В 17:10 захватчики ударили по селу Москалевка Старосалтовской громады Чугуевского района. Погибла 71-летняя женщина, повреждены четыре дома, хозяйственные постройки, авто. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по населенному пункту прилетел КАБ, по информации главы ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко — ракета.
В 17:25 в результате артобстрела села Кругляковка Купянского района разрушен частный дом. Ранения получил 54-летний мужчина, его состояние тяжелое.
В 22:30 в поселке Малиновка Чугуевского района в результате ракетного обстрела пострадало частное предприятие. Частично разрушено производственное здание.
28 июля в 05:40 в селе Богуславка Изюмского района повреждены хозяйственные помещения сельхозбазы. По данным Тимошко, авиация РФ сбросила ФАБ-500.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Владимир Тимошко, обстрелы, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 08:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожилая женщина погибла и мужчина получил ранения в результате обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.".