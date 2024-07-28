Силы обороны продвинулись в Волчанске, под Купянском без изменений — ISW

Украинские силы недавно продвинулись в городе Волчанск Харьковской области, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Со ссылкой на геолокационные кадры от 26 и 27 июля аналитики информируют, что Силы обороны недавно продвинулись по улице Соборной в центре Волчанска и улице Степной на северо-востоке города.

На Купянском направлении, также сообщают в ISW, изменений линии фронта не произошло. Аналитики не подтверждают заявления российских милблогеров о том, что силы РФ продвинулись к юго-востоку от Купянска в районе Глушковки, к северу от Песчаного и в лесном массиве к западу от Кременной.