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Силы обороны продвинулись в Волчанске, под Купянском без изменений — ISW

Мир 07:49   28.07.2024
Елена Нагорная
Силы обороны продвинулись в Волчанске, под Купянском без изменений — ISW

Украинские силы недавно продвинулись в городе Волчанск Харьковской области, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Со ссылкой на геолокационные кадры от 26 и 27 июля аналитики информируют, что Силы обороны недавно продвинулись по улице Соборной в центре Волчанска и улице Степной на северо-востоке города.

На Купянском направлении, также сообщают в ISW, изменений линии фронта не произошло. Аналитики не подтверждают заявления российских милблогеров о том, что силы РФ продвинулись к юго-востоку от Купянска в районе Глушковки, к северу от Песчаного и в лесном массиве к западу от Кременной.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 07:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские силы недавно продвинулись в городе Волчанск Харьковской области, пишет американский Институт изучения войны (ISW).".