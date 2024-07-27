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Угрожающая ситуация на фронте на Харьковщине — Машовец сообщил подробности

Происшествия 09:48   27.07.2024
Оксана Горун
Угрожающая ситуация на фронте на Харьковщине — Машовец сообщил подробности Скриншот

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец на YouTube 5 канала проанализировал происходящее на фронте на Купянском и Харьковском направлениях.

«Продолжает оставаться достаточно угрожающей ситуация в Купянском направлении. Последние продвижения противника в сторону Оскола (Песчаное, Степная Новоселовка) – там ситуация достаточно угрожающая», — заявил Машовец.

Он отметил, что от передовых позиций противника до реки Оскол — около 10 км.

«У него сейчас есть возможность при определенных условиях разрезать наш плацдарм на северную часть с центром в Купянске-Узловом и южную – Боровая», — считает военный обозреватель.

На Харьковском направлении цели россиян не изменились. По оценкам Машовца, в ближайшей перспективе они хотят форсировать реку Волчья в районе Волчанска и продвигаться в сторону Белого Колодца.

«Они сейчас заканчивают перегруппировку. Подтащили туда дополнительные силы и средства из состава воздушно-десантных войск, морской пехоты. Целую бригаду специального назначения ввели в бой. Как они используют свои элитные войска? Как элитных штурмовиков. Генерал-полковник Лапин в своем стиле. Он за счет наращивания сил и средств пытается проломить систему обороны украинских войск. Он не раз такой стиль командования демонстрировал. Противник несет значительные потери», — отметил Машовец.

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Он сообщил, что сейчас ВС РФ перекидывают ограниченный комплект войск с одного направления на другое, используя их как «пожарную команду», когда где-то необходимо нарастить усилия. Единственное направление, где целенаправленно создали достаточную ударную группировку, — Покровское.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 09:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец на YouTube 5 канала проанализировал происходящее на фронте на Купянском и Харьковском направлениях".