Загрозлива ситуація на фронті на Харківщині – Машовець повідомив подробиці
Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець на ютубі 5 каналу проаналізував те, що відбувається на фронті, на Куп’янському та Харківському напрямках.
“Продовжує залишатися достатньо загрозливою ситуація на Куп’янському напрямку. Останні просування противника в бік Осколу (Піщане, Степова Новоселівка) – там ситуація достатньо загрозлива“, — заявив Машовець.
Він зазначив, що від передових позицій противника до річки Оскіл – близько 10 км.
“Він має зараз можливість за певних умов розрізати наш плацдарм на північну частину з центром у Куп’янську-Вузловому та південну – Борова“, – вважає військовий оглядач.
На Харківському напрямку цілі росіян не змінилися. За оцінками Машовця, у найближчій перспективі вони хочуть форсувати річку Вовча в районі Вовчанська та просуватися у бік Білого Колодязя.
“Вони зараз закінчують перегрупування. Підтягли туди додаткові сили та засоби зі складу повітряно-десантних військ, морської піхоти. Цілу бригаду спеціального призначення ввели в бій. Як вони використовують свої “елітні” війська? Як елітних штурмовиків. Генерал-полковник Лапін у своєму стилі. Він шляхом нарощування сил і засобів намагається проламати систему оборони українських військ. Він неодноразово такий стиль командування демонстрував. Противник зазнає значних втрат”, – відзначив Машовець.
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Він повідомив, що наразі ЗС РФ перекидають обмежений комплект військ з одного напрямку на інший, використовуючи їх як “пожежну команду”, коли десь необхідно наростити зусилля. Єдиний напрямок, де цілеспрямовано створили достатнє ударне угруповання — Покровський.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2024 в 09:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець на ютубі 5 каналу проаналізував те, що відбувається на фронті, на Куп’янському та Харківському напрямках".