Генштаб повідомив про бої в районі Слобожанського на Харківщині
У ранковому зведенні 27 липня Генштаб ЗСУ поінформував про 10 боїв на Харківському напрямку та ще сім – на Куп’янському.
“На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки“, – повідомив Генштаб ЗСУ.
Під авіаударами були: Липці, Вовчанськ, Тихе, Глибоке, Веселе, Вовчанські Хутори, Синьківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця.
Загалом на фронті в Україні зафіксували 122 бойові зіткнення. Генштаб поінформував про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2024 в 08:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 27 липня Генштаб ЗСУ поінформував про 10 боїв на Харківському напрямку та ще сім – на Куп’янському".