Генштаб повідомив про бої в районі Слобожанського на Харківщині

У ранковому зведенні 27 липня Генштаб ЗСУ поінформував про 10 боїв на Харківському напрямку та ще сім – на Куп’янському.

“На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Під авіаударами були: Липці, Вовчанськ, Тихе, Глибоке, Веселе, Вовчанські Хутори, Синьківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця.

Загалом на фронті в Україні зафіксували 122 бойові зіткнення. Генштаб поінформував про втрати ворога.