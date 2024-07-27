Live
  • Сб 27.07.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.68

Генштаб сообщил о боях в районе Слобожанского на Харьковщине

Происшествия 08:49   27.07.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил о боях в районе Слобожанского на Харьковщине Иллюстрация: карта DeepState

В утренней сводке 27 июля Генштаб ВСУ проинформировал о 10 боях на Харьковском направлении и еще семи — на Купянском.

«На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Слобожанское и Волчанск. На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки составило семь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Табаевки, Песчаного и Стельмаховки», — сообщил Генштаб ВСУ.

Под авиаударами были: Липцы, Волчанск, Тихое, Глубокое, Веселое, Волчанские Хутора, Синьковка, Купянск-Узловой, Старица.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 122 боевых столкновения. Генштаб проинформировал о потерях врага.

Читайте также: Сегодня 27 июля: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Замглавы оккупационной администрации Харьковщины получила подозрение — СБУ
Замглавы оккупационной администрации Харьковщины получила подозрение — СБУ
26.07.2024, 15:30
Харьковчанина Новосельцева, препятствовавшего ВСУ, суд отправил в СИЗО
Харьковчанина Новосельцева, препятствовавшего ВСУ, суд отправил в СИЗО
26.07.2024, 23:02
Главные новости Харькова 27 июля: бои на севере, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 27 июля: бои на севере, последствия обстрелов
27.07.2024, 08:55
Генштаб сообщил о боях в районе Слобожанского на Харьковщине
Генштаб сообщил о боях в районе Слобожанского на Харьковщине
27.07.2024, 08:49
Мини-пруд и альпийская горка: двор в Харькове украсила жительница дома (фото)
Мини-пруд и альпийская горка: двор в Харькове украсила жительница дома (фото)
26.07.2024, 12:49
Угрожающая ситуация на фронте на Харьковщине — Машовец сообщил подробности
Угрожающая ситуация на фронте на Харьковщине — Машовец сообщил подробности
27.07.2024, 09:48

Новости по теме:

08:49
Генштаб сообщил о боях в районе Слобожанского на Харьковщине
11:54
Увлечение мифическими российскими победами — это патология — Березовец
11:33
Китай не ищет временных решений в вопросе войны РФ против Украины — Кулеба
11:24
Путину следует пересмотреть свою позицию, КНР теряет терпение — Сикорский
10:08
Противник активизировал штурмовые действия в Глубоком — ОТГВ «Харьков»

Вы читали новость: «Генштаб сообщил о боях в районе Слобожанского на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 08:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 27 июля Генштаб ВСУ проинформировал о 10 боях на Харьковском направлении и еще семи — на Купянском".