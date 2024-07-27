Генштаб сообщил о боях в районе Слобожанского на Харьковщине
Иллюстрация: карта DeepState
В утренней сводке 27 июля Генштаб ВСУ проинформировал о 10 боях на Харьковском направлении и еще семи — на Купянском.
«На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Слобожанское и Волчанск. На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки составило семь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Табаевки, Песчаного и Стельмаховки», — сообщил Генштаб ВСУ.
Под авиаударами были: Липцы, Волчанск, Тихое, Глубокое, Веселое, Волчанские Хутора, Синьковка, Купянск-Узловой, Старица.
В целом на фронте в Украине зафиксировали 122 боевых столкновения. Генштаб проинформировал о потерях врага.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 27 июля Генштаб ВСУ проинформировал о 10 боях на Харьковском направлении и еще семи — на Купянском".